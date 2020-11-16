Рабочая неделя началась с пробок на дорогах Киева. В понедельник 16 ноября они наблюдаются в традиционных местах.

На левом берегу движение ограничено на всех направлениях. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Утром 16 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:

Проспект Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе;

Проспект Соборности;

Броварской проспект и проспект Освободителей (метро "Левобережная");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская");

Проспект Романа Шухевича;

Голосеевский проспект (метро "Голосеевская" и метро "Ипподром")

Надднепрянское шоссе;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Героев Сталинграда;

Проспект Победы;

Проспект Лобановского;

Улица Вадима Гетьмана;

Улица Борщаговская;

Район метро "Лукьяновская"

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).

Где в Киеве 16 ноября пробки / Скриншот Google Maps

На проспекте Бандеры продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта будет ограничено до 20 ноября 2020 года.

С начала 2020 года в Киеве исследовали пробки на дорогах. Согласно данным специалистов, Киев может занять второе место в Европе за пробками и ориентировочно оказаться на седьмом месте в мире.

За последние сутки в столице произошло 45 ДТП. К счастью, никто не пострадал.