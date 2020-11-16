Пробки в Киеве 16 ноября
Рабочая неделя началась с пробок на дорогах Киева. В понедельник 16 ноября они наблюдаются в традиционных местах.
На левом берегу движение ограничено на всех направлениях. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 16 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:
- Проспект Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект и проспект Освободителей (метро "Левобережная");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича;
- Голосеевский проспект (метро "Голосеевская" и метро "Ипподром")
- Надднепрянское шоссе;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Героев Сталинграда;
- Проспект Победы;
- Проспект Лобановского;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Улица Борщаговская;
- Район метро "Лукьяновская"
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 16 ноября пробки / Скриншот Google Maps
На проспекте Бандеры продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта будет ограничено до 20 ноября 2020 года.
С начала 2020 года в Киеве исследовали пробки на дорогах. Согласно данным специалистов, Киев может занять второе место в Европе за пробками и ориентировочно оказаться на седьмом месте в мире.
За последние сутки в столице произошло 45 ДТП. К счастью, никто не пострадал.
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