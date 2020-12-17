В Киеве 17 декабря наблюдаются пробки на многих автодорогах. Движение ограничено в обычных местах.

Утром все направления с левого берега парализованы. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Утром 17 декабря наблюдаются пробки на таких отрезках дороги в столице:

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);

Улица Братиславская (метро "Черниговская");

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Победы;

Проспект Лобановского;

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).



Где в Киеве 17 декабря пробки / Скриншот Google Maps



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