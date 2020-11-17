Во вторник, 17 ноября, на дорогах Киева наблюдаются заторы на Левом берегу - проезд ограничен на проспекте Бажана и на проспекте Соборности. Кроме того, из-за протестов перекрыт центр столицы.

На Правом берегу движение ограничено в традиционных местах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Утром 17 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:

Проспект Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе;

Проспект Соборности;

Улица Братиславская (район метро "Черниговская");

Голосеевский проспект (метро "Голосеевская")

Надднепрянское шоссе;

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Проспект Победы;

Проспект Лобановского;

Улица Вадима Гетьмана;

Улица Борщаговская;

Район метро "Лукьяновская"

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).



Где в Киеве 17 ноября пробки / Скриншот Google Maps

На проспекте Бандеры продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта будет ограничено до 20 ноября 2020 года.

В центре столицы митингующие перекрыли улицу Грушевского.

С начала 2020 года в Киеве исследовали пробки на дорогах. Согласно данным специалистов, Киев претендует на второе место в Европе по пробкам и ориентировочно – на седьмом месте в мире.

За последние сутки в столице произошло 70 ДТП. 3 человека пострадали.