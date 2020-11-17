Пробки в Киеве 17 ноября
Во вторник, 17 ноября, на дорогах Киева наблюдаются заторы на Левом берегу - проезд ограничен на проспекте Бажана и на проспекте Соборности. Кроме того, из-за протестов перекрыт центр столицы.
На Правом берегу движение ограничено в традиционных местах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 17 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:
- Проспект Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе;
- Проспект Соборности;
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская");
- Голосеевский проспект (метро "Голосеевская")
- Надднепрянское шоссе;
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Проспект Победы;
- Проспект Лобановского;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Улица Борщаговская;
- Район метро "Лукьяновская"
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 17 ноября пробки / Скриншот Google Maps
На проспекте Бандеры продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта будет ограничено до 20 ноября 2020 года.
В центре столицы митингующие перекрыли улицу Грушевского.
С начала 2020 года в Киеве исследовали пробки на дорогах. Согласно данным специалистов, Киев претендует на второе место в Европе по пробкам и ориентировочно – на седьмом месте в мире.
За последние сутки в столице произошло 70 ДТП. 3 человека пострадали.
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