Пробки в Киеве 18 декабря
В Киеве 18 декабря на дорогах наблюдаются традиционные пробки. Кроме того, утром в столице еще и густой туман.
Движение транспорта ограничено. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 18 декабря наблюдаются пробки на таких участках дороги в столице:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);
- Улица Братиславская (метро "Черниговская");
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Победы;
- Проспект Лобановского;
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 18 декабря пробки / Скриншот Google Maps
Что делать водителям, если на дороге гололедица / Инфографика 24 канала
В Киеве объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана. Видимость при таких погодных условиях будет 200 – 500 метров.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться таких советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
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