В среду 18 ноября на дорогах Киева наблюдаются пробки – на Левом берегу проезд ограничен почти во всех направлениях. На Правом берегу на проспекте Победы продолжаются ремонтные работы.

Также ремонтируют отрезок дороги на проспекте Бандеры. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Утром 18 ноября наблюдаются пробки на таких участках дороги:

Проспект Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе;

Проспект Соборности;

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница")

Улица Братиславская (район метро "Черниговская")

Проспект Романа Шухевича;

Голосеевский проспект (метро "Голосеевская" и "Ипподром")

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Победы;

Проспект Лобановского;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).



Где в Киеве 18 ноября пробки / Скриншот Google Maps

Во вторник в Киеве выпал первый снег. В КГГА уверяют, что город готов к ненастью – начали обработку мостов и путепроводов противогололедными средствами. Однако далеко не все владельцы авто готовы к такой погоде – многие киевляне традиционно забыли "переобуться", поэтому в ближайшие дни ожидается увеличение ДТП, а значит – пробок.

Только за ночную смену патрульные Киева оформили 47 ДТП без пострадавших. 10 ДТП произошло в Оболонском районе. Меньше всего – 1 ДТП в Подольском.

Полиция призывает всех участников дорожного движения учитывать погодные условия и не нарушать ПДД.