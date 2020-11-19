Пробки в Киеве 19 ноября
В четверг 19 ноября на дорогах Киева наблюдаются пробки. На левом берегу проезд ограничен почти на всех направлениях.
На Правом берегу трудно проехать на набережной и на Голосеевском проспекте. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 19 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:
- Проспект Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе;
- Проспект Соборности;
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская");
- Голосеевский проспект (от метро "Выставочный центр" и "Голосеевская")
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Победы;
- Проспект Лобановского;
- Проспект Героев Сталинграда;
- Улица Богатырская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 19 ноября пробки / Скриншот Google Maps
За последние сутки в Киеве произошло 109 ДТП. 7 человек пострадали.
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