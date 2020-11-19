В четверг 19 ноября на дорогах Киева наблюдаются пробки. На левом берегу проезд ограничен почти на всех направлениях.

На Правом берегу трудно проехать на набережной и на Голосеевском проспекте. Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Читайте также В Киеве копы задержали подозрительного водителя маршрутки: вероятно, он был под "кайфом" Утром 19 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги: Проспект Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе;

Проспект Соборности;

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская");

Голосеевский проспект (от метро "Выставочный центр" и "Голосеевская")

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Победы;

Проспект Лобановского;

Проспект Героев Сталинграда;

Улица Богатырская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка). Где в Киеве 19 ноября пробки / Скриншот Google Maps За последние сутки в Киеве произошло 109 ДТП. 7 человек пострадали.