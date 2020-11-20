Пробки в Киеве 20 ноября
В последний день рабочей недели 20 ноября на дорогах Киева наблюдаются пробки. На левом берегу проезд ограничен почти на всех направлениях.
На Правом берегу трудно проехать, на Набережной и на Голосеевском проспекте. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Читайте также В трех районах Киева появятся новые официальные парковки
Утром 20 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Улица Братиславская (район метро "Левобережная");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская");
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром");
- Столичное шоссе;
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Победы;
- Проспект Лобановского;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 20 ноября пробки / Скриншот Google Maps
Где на выходных планируют делать ремонт дороги:
- На улице Автозаводской завершается средний ремонт. Там перекроют движение с 8:00 21 ноября до 17:00 22 ноября. Обновляют покрытие на части между улицами Полярной и Дубовицкой. На выходных ремонт должны завершить. Схема объезда: улица Полярная – улица Вышгородская – улица Дубовицкая – улица Автозаводская.
- На эстакаде Южного моста частично ограничат движение с 23:00 20 ноября до 6:00 23 ноября. Старые деформационные швы не выдерживают современной нагрузки. Будут делать ремонт. Работать будут в направлении правого берега. Работы выполнят на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничено.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter