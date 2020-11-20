В последний день рабочей недели 20 ноября на дорогах Киева наблюдаются пробки. На левом берегу проезд ограничен почти на всех направлениях.

На Правом берегу трудно проехать, на Набережной и на Голосеевском проспекте. Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Читайте также В трех районах Киева появятся новые официальные парковки Утром 20 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги: Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Улица Братиславская (район метро "Левобережная");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская");

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром");

Столичное шоссе;

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Победы;

Проспект Лобановского;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).

Где в Киеве 20 ноября пробки / Скриншот Google Maps Где на выходных планируют делать ремонт дороги: На улице Автозаводской завершается средний ремонт. Там перекроют движение с 8:00 21 ноября до 17:00 22 ноября. Обновляют покрытие на части между улицами Полярной и Дубовицкой. На выходных ремонт должны завершить. Схема объезда: улица Полярная – улица Вышгородская – улица Дубовицкая – улица Автозаводская.

На эстакаде Южного моста частично ограничат движение с 23:00 20 ноября до 6:00 23 ноября. Старые деформационные швы не выдерживают современной нагрузки. Будут делать ремонт. Работать будут в направлении правого берега. Работы выполнят на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничено.