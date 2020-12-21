Пробки в Киеве 21 декабря
Первый рабочий день недели 21 декабря в Киеве начался с больших пробок, которые сковали город немножко сильнее, чем обычно. Усугубил традиционно сложную ситуацию на дорогах густой туман.
Движение транспорта ограничено как на Левом берегу – на въездах в город, а также на подъездах к мостам. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Правый берег стоит на въездах в Киев, а также в центральной части столицы.
Где в Киеве образовались пробки утром 21 декабря:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);
- Улица Братиславская (метро Черниговская");
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Победы;
- Проспект Лобановского;
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
- Улица Большая Васильковская;
- Улица Казимира Малевича.
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