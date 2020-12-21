Первый рабочий день недели 21 декабря в Киеве начался с больших пробок, которые сковали город немножко сильнее, чем обычно. Усугубил традиционно сложную ситуацию на дорогах густой туман.

Движение транспорта ограничено как на Левом берегу – на въездах в город, а также на подъездах к мостам. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Правый берег стоит на въездах в Киев, а также в центральной части столицы.

Где в Киеве образовались пробки утром 21 декабря:

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);

Улица Братиславская (метро Черниговская");

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Победы;

Проспект Лобановского;

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Улица Большая Васильковская;

Улица Казимира Малевича.



Где в Киеве пробки 21 декабря / Скриншот Google Maps

Недавно на сайте Киевсовета появилась петиция по усилению борьбы с пробками на улицах столицы. Ее авторы отметили, что при переводе перекрестков на круговое движение, количество проблемных мест значительно уменьшится.