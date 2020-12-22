Пробки в Киеве 22 декабря
Утро второго рабочего дня в Киеве как всегда началось с пробок на дорогах. Впрочем, по сравнению с понедельником ситуация немножко лучше, поскольку нет дополнительных осложнений в виде тумана.
Из-за загруженности дорог, а также ДТП на улицах Киева в традиционных местах образовались пробки. Движение транспорта ограничено как на левом берегу – на въездах в город, а также на подъездах к мостам. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Смотрите также Bentley решила порадовать коллекционеров выходом эксклюзивной версии Birkin
На правом берегу затруднен проезд транспорта на въездах в город, а также в центре.
Где в Киеве образовались пробки утром 22 декабря:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);
- Улица Братиславская (метро Черниговская");
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Победы;
- Проспект Лобановского;
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
- Улица Большая Васильковская;
- Улица Жилянская.
- Улица Казимира Малевича.
Где в Киеве пробки 22 декабря / Скриншот Google Maps
С 9:00 до 20:00 сегодня коммунальщики ограничат движение Лыбедским путепроводом. В первой половине дня дорожники будут работать на полосах для движения в направлении Печерского путепровода, а с 15 часов - в направлении Демеевской площади.
Поделиться новостью