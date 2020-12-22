Утро второго рабочего дня в Киеве как всегда началось с пробок на дорогах. Впрочем, по сравнению с понедельником ситуация немножко лучше, поскольку нет дополнительных осложнений в виде тумана.

Из-за загруженности дорог, а также ДТП на улицах Киева в традиционных местах образовались пробки. Движение транспорта ограничено как на левом берегу – на въездах в город, а также на подъездах к мостам. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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На правом берегу затруднен проезд транспорта на въездах в город, а также в центре.

Где в Киеве образовались пробки утром 22 декабря:

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);

Улица Братиславская (метро Черниговская");

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Победы;

Проспект Лобановского;

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Улица Большая Васильковская;

Улица Жилянская.

Улица Казимира Малевича.



Где в Киеве пробки 22 декабря / Скриншот Google Maps

С 9:00 до 20:00 сегодня коммунальщики ограничат движение Лыбедским путепроводом. В первой половине дня дорожники будут работать на полосах для движения в направлении Печерского путепровода, а с 15 часов - в направлении Демеевской площади.