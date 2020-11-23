Пробки в Киеве 23 ноября
Неделя в Киеве началась с традиционных пробок на дорогах. В понедельник 23 ноября трудно проехать по всем направлениям с Левого берега.
На Правом берегу также пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 23 ноября наблюдаются пробки на таких участках дороги:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница")
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская")
- Северный мост;
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская")
- Столичное шоссе;
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Проспект Героев Сталинграда;
- Улица Семена Скляренко;
- Улица Богатырская и улица Полярная;
- Проспект Степана Бандеры;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Победы;
- Проспект Лобановского;
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 23 ноября пробки / Скриншот Google Maps
За последние сутки в столице произошло 109 ДТП. 9 человек пострадали.
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