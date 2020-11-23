Неделя в Киеве началась с традиционных пробок на дорогах. В понедельник 23 ноября трудно проехать по всем направлениям с Левого берега.

На Правом берегу также пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Читайте также В Киеве продолжают нарушать карантин: кто "отличился" 22 ноября – фото, видео Утром 23 ноября наблюдаются пробки на таких участках дороги: Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница")

Улица Братиславская (район метро "Черниговская")

Северный мост;

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская")

Столичное шоссе;

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Проспект Героев Сталинграда;

Улица Семена Скляренко;

Улица Богатырская и улица Полярная;

Проспект Степана Бандеры;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Победы;

Проспект Лобановского;

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка). Где в Киеве 23 ноября пробки / Скриншот Google Maps За последние сутки в столице произошло 109 ДТП. 9 человек пострадали.