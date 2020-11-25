Пробки в Киеве 25 ноября
Утром 25 ноября в Киеве образовались серьезные пробки на дорогах. Места, где усложнен проезд, вполне традиционны для столицы – мосты, а также почти все ключевые дороги в направлении центра.
На левом берегу пробки образовались в направлениях подъезда к мостам и на них самих. На правом берегу трудно проехать в сторону центра и непосредственно въехать в Киев. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Смотрите также Цены на топливо в Украине: сколько стоят бензин и газ на разных АЗС
Утром 25 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская");
- Северный мост;
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская");
- Столичное шоссе;
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Проспект Героев Сталинграда;
- Улица Богатырская и улица Полярная;
- Проспект Степана Бандеры;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Победы;
- Проспект Лобановского;
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 20 ноября пробки / Скриншот Google Maps
Напомним, в Украине начали действовать изменения в правилах дорожного движения, которые предусматривают обязательное пользование ремнями безопасности водителями и пассажирами такси, а также инструкторами по вождению как за пределами, так и в населенных пунктах.
Исключение касается только водителей и пассажиров с ограниченными физическими возможностями, которые физиологически не могут пристегнуться, а также водителей и пассажиров специальных транспортных средств.
Поделиться новостью