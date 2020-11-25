Утром 25 ноября в Киеве образовались серьезные пробки на дорогах. Места, где усложнен проезд, вполне традиционны для столицы – мосты, а также почти все ключевые дороги в направлении центра.

На левом берегу пробки образовались в направлениях подъезда к мостам и на них самих. На правом берегу трудно проехать в сторону центра и непосредственно въехать в Киев. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Утром 25 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская");

Северный мост;

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская");

Столичное шоссе;

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Проспект Героев Сталинграда;

Улица Богатырская и улица Полярная;

Проспект Степана Бандеры;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Победы;

Проспект Лобановского;

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).



Где в Киеве 20 ноября пробки / Скриншот Google Maps

Напомним, в Украине начали действовать изменения в правилах дорожного движения, которые предусматривают обязательное пользование ремнями безопасности водителями и пассажирами такси, а также инструкторами по вождению как за пределами, так и в населенных пунктах.

Исключение касается только водителей и пассажиров с ограниченными физическими возможностями, которые физиологически не могут пристегнуться, а также водителей и пассажиров специальных транспортных средств.