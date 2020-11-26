Утром 26 ноября в Киеве образовались пробки, без которых в час пик жизнь столицы уже невозможно представить. Сложно проехать в традиционных местах – на подъездах к мостам и на въездах в город.

Примерно за километр до каждого из мостов затруднено движение на Левом берегу. На Правом трудно заехать в Киев и проехать в сторону центра. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.–

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Утром 25 ноября в Киеве наблюдаются пробки на:

Проспекте Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницком мосту;

Проспекте Соборности;

Броварском проспекте (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Улице Братиславской (район метро "Черниговская");

Северном мосту;

Голосеевском проспекте (от метро "Ипподром" и "Голосеевская");

Надднепрянском шоссе;

Бульваре Дружбы Народов;

Улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе;

Проспекте Героев Сталинграда;

Улице Богатырской и Полярной;

Проспекте Степана Бандеры;

Проспекте Любомира Гузара;

Улице Вадима Гетьмана;

Проспекте Победы;

Проспекте Лобановского;

Улице Борщаговской;

Улице Волынской;

Улице Соборной и на Кольцевой дороге (Софиевская Борщаговка).



Где в Киеве 20 ноября пробки / Скриншот Google Maps

Как известно, вскоре чиновники планируют провести реформирование работы такси и вывести рынок из тени. Для тех, кто зарегистрируется и приобретет лицензию, предоставят преференции в качестве возможности пользования полосами для общественного транспорта, а также высаживать пассажиров под знаками "запрет остановки". Но это таксисты сейчас делают и без всяких лицензий.