Пробки в Киеве 26 ноября
Утром 26 ноября в Киеве образовались пробки, без которых в час пик жизнь столицы уже невозможно представить. Сложно проехать в традиционных местах – на подъездах к мостам и на въездах в город.
Примерно за километр до каждого из мостов затруднено движение на Левом берегу. На Правом трудно заехать в Киев и проехать в сторону центра. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.–
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Утром 25 ноября в Киеве наблюдаются пробки на:
- Проспекте Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницком мосту;
- Проспекте Соборности;
- Броварском проспекте (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Улице Братиславской (район метро "Черниговская");
- Северном мосту;
- Голосеевском проспекте (от метро "Ипподром" и "Голосеевская");
- Надднепрянском шоссе;
- Бульваре Дружбы Народов;
- Улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе;
- Проспекте Героев Сталинграда;
- Улице Богатырской и Полярной;
- Проспекте Степана Бандеры;
- Проспекте Любомира Гузара;
- Улице Вадима Гетьмана;
- Проспекте Победы;
- Проспекте Лобановского;
- Улице Борщаговской;
- Улице Волынской;
- Улице Соборной и на Кольцевой дороге (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 20 ноября пробки / Скриншот Google Maps
Как известно, вскоре чиновники планируют провести реформирование работы такси и вывести рынок из тени. Для тех, кто зарегистрируется и приобретет лицензию, предоставят преференции в качестве возможности пользования полосами для общественного транспорта, а также высаживать пассажиров под знаками "запрет остановки". Но это таксисты сейчас делают и без всяких лицензий.
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