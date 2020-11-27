Пробки в Киеве 27 ноября
Последний рабочий день недели 27 ноября на дорогах Киева начался с традиционных пробок, образовавшихся на обычных для столицы местах.
На Правом берегу трудно заехать непосредственно в Киев, а также добираться до центра. На левом берегу пробки образовались на подъездах к мостам и на самых них. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 27 ноября в Киеве наблюдаются пробки на:
- Проспекте Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницком мосту;
- Северном мосту;
- Броварском проспекте (район метро "Левобережная" и "Дарница")
- Проспекте Соборности;
- Улице Братиславской (район метро "Черниговская")
- Надднепрянском шоссе;
- Улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе;
- Бульваре Дружбы Народов;
- Голосеевском проспекте (от метро "Ипподром" и "Голосеевская")
- Проспекте Героев Сталинграда;
- Севастопольской площади;
- Улице Богатырской и Полярной;
- Проспекте Степана Бандеры;
- Проспекте Любомира Гузара;
- Улице Вадима Гетьмана;
- Проспекте Победы;
- Проспекте Лобановского;
- Улице Борщаговской;
- Улице Волынской;
- Улице Соборной и на Кольцевой дороге (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 27 ноября пробки / Скриншот Google Maps
С 23:00 27 ноября до 6:00 2 декабря на эстакаде Южного моста коммунальщики планируют ограничить движение транспорта. Работники "Киевавтопутьмоста" займутся противоаварийными работами на деформационных швах на полосах в направлении правого берега.
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