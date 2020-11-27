Последний рабочий день недели 27 ноября на дорогах Киева начался с традиционных пробок, образовавшихся на обычных для столицы местах.

На Правом берегу трудно заехать непосредственно в Киев, а также добираться до центра. На левом берегу пробки образовались на подъездах к мостам и на самых них. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Утром 27 ноября в Киеве наблюдаются пробки на:

Проспекте Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницком мосту;

Северном мосту;

Броварском проспекте (район метро "Левобережная" и "Дарница")

Проспекте Соборности;

Улице Братиславской (район метро "Черниговская")

Надднепрянском шоссе;

Улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе;

Бульваре Дружбы Народов;

Голосеевском проспекте (от метро "Ипподром" и "Голосеевская")

Проспекте Героев Сталинграда;

Севастопольской площади;

Улице Богатырской и Полярной;

Проспекте Степана Бандеры;

Проспекте Любомира Гузара;

Улице Вадима Гетьмана;

Проспекте Победы;

Проспекте Лобановского;

Улице Борщаговской;

Улице Волынской;

Улице Соборной и на Кольцевой дороге (Софиевская Борщаговка).



Где в Киеве 27 ноября пробки / Скриншот Google Maps

С 23:00 27 ноября до 6:00 2 декабря на эстакаде Южного моста коммунальщики планируют ограничить движение транспорта. Работники "Киевавтопутьмоста" займутся противоаварийными работами на деформационных швах на полосах в направлении правого берега.