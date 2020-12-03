Пробки в Киеве 3 декабря
Утром 3 декабря в Киеве образовались очень серьезные пробки. Трудно проехать в тех же местах дорог, где и всегда. Но уровень пробок несколько выше, чем обычно.
На Правом берегу почти не двигаются автомобили водителей, пытающихся продраться к центру. На Левом – проблема с заездом на мосты. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 3 декабря 2020 года в Киеве наблюдаются пробки на:
- Дарницком мосту;
- Южном мосту;
- Северном мосту;
- Проспекте Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);
- Улице Соборной и на Кольцевой дороге (Софиевская Борщаговка);
- Улице Волынской;
- Улице Борщаговской;
- Улице Елены Телиги;
- Проспекте Лобановского;
- Проспекте Любомира Гузара;
- Проспекте Победы;
- Улице Вадима Гетьмана;
- Проспекте Степана Бандеры;
- Улице Полярной;
- Улице Богатырской;
- Севастопольской площади;
- Проспекте Героев Сталинграда;
- Голосеевском проспекте (от метро "Ипподром" и "Голосеевская");
- Улице Грушевского;
- Бульваре Дружбы Народов;
- Улице Набережно-Крещатицкой и Набережном шоссе;
- Улице Братиславской (район метро "Черниговская");
- Проспекте Соборности;
- Броварском проспекте (район метро "Левобережная" и "Дарница");
Где в Киеве 3 декабря пробки / Скриншот Google Maps
Напомним, вскоре в Киеве должны открыть Подольско-Воскресенский мост, который может немного решить проблему с пробками. Впрочем, сначала его достроят только до Русановских садов, а жители этого дачного массива выступают против строительства, перекрывают дороги и мешают подрядчикам уложиться в сроки.
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