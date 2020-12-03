Утром 3 декабря в Киеве образовались очень серьезные пробки. Трудно проехать в тех же местах дорог, где и всегда. Но уровень пробок несколько выше, чем обычно.

На Правом берегу почти не двигаются автомобили водителей, пытающихся продраться к центру. На Левом – проблема с заездом на мосты. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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На всех въездах в Киев дороги очень перегружены.

Утром 3 декабря 2020 года в Киеве наблюдаются пробки на:

Дарницком мосту;

Южном мосту;

Северном мосту;

Проспекте Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);

Улице Соборной и на Кольцевой дороге (Софиевская Борщаговка);

Улице Волынской;

Улице Борщаговской;

Улице Елены Телиги;

Проспекте Лобановского;

Проспекте Любомира Гузара;

Проспекте Победы;

Улице Вадима Гетьмана;

Проспекте Степана Бандеры;

Улице Полярной;

Улице Богатырской;

Севастопольской площади;

Проспекте Героев Сталинграда;

Голосеевском проспекте (от метро "Ипподром" и "Голосеевская");

Улице Грушевского;

Бульваре Дружбы Народов;

Улице Набережно-Крещатицкой и Набережном шоссе;

Улице Братиславской (район метро "Черниговская");

Проспекте Соборности;

Броварском проспекте (район метро "Левобережная" и "Дарница");



Где в Киеве 3 декабря пробки / Скриншот Google Maps

Напомним, вскоре в Киеве должны открыть Подольско-Воскресенский мост, который может немного решить проблему с пробками. Впрочем, сначала его достроят только до Русановских садов, а жители этого дачного массива выступают против строительства, перекрывают дороги и мешают подрядчикам уложиться в сроки.