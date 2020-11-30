Пробки в Киеве 30 ноября
Утром последнего дня ноября на дорогах Киева образовались очень серьезные пробки. Наблюдаются они на привычных для жителей столицы местах.
На левом берегу пробки, трудно подъехать к мостам и пересечь их. На Правом берегу – затруднено движение к центру. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Также заторы образовались на всех въездах в Киев.
Утром 27 ноября в Киеве наблюдаются заторы на:
Дарницком мосту;
Проспекте Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
Северном мосту;
Броварском проспекте (район метро "Левобережная" и "Дарница")
Проспекте Соборности;
Улице Братиславской (район метро "Черниговская")
Улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе;
Бульваре Дружбы Народов;
Улице Грушевского;
Голосеевском проспекте (от метро "Ипподром" и "Голосеевская")
Проспекте Героев Сталинграда;
Севастопольской площади;
Улице Богатырской и Полярной;
Проспекте Степана Бандеры;
Проспекте Любомир Гузар;
Улицы Вадима Гетьмана;
Проспекте Победы;
Проспекте Лобановского;
Улице Елены Телиги;
Улице Борщаговской;
Улицы Волынской;
Улице Соборной и на Кольцевой дороге (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 27 ноября пробки / Скриншот Google Maps
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