Утром последнего дня ноября на дорогах Киева образовались очень серьезные пробки. Наблюдаются они на привычных для жителей столицы местах.

На левом берегу пробки, трудно подъехать к мостам и пересечь их. На Правом берегу – затруднено движение к центру. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Также заторы образовались на всех въездах в Киев.

Утром 27 ноября в Киеве наблюдаются заторы на: Дарницком мосту; Проспекте Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста); Северном мосту; Броварском проспекте (район метро "Левобережная" и "Дарница") Проспекте Соборности; Улице Братиславской (район метро "Черниговская") Улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе; Бульваре Дружбы Народов; Улице Грушевского; Голосеевском проспекте (от метро "Ипподром" и "Голосеевская") Проспекте Героев Сталинграда; Севастопольской площади; Улице Богатырской и Полярной; Проспекте Степана Бандеры; Проспекте Любомир Гузар; Улицы Вадима Гетьмана; Проспекте Победы; Проспекте Лобановского; Улице Елены Телиги; Улице Борщаговской; Улицы Волынской; Улице Соборной и на Кольцевой дороге (Софиевская Борщаговка).



Где в Киеве 27 ноября пробки / Скриншот Google Maps