Утром 4 декабря на дорогах Киева наблюдается крайне сложная ситуация . Из-за мокрого асфальта, тумана и общей загруженности дорог уровень заторов вырос до максимальной отметки.

Затруднено движение в традиционных местах – на мостах и подъездах к ним на Левом берегу, а также на полосах в направлении центра на Правом. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Очень трудно и заехать в Киев. Значительные пробки образовались на въездах в город и в нескольких километрах после них.

Утром 4 декабря 2020 года в Киеве наблюдаются пробки на:

Дарницком мосту;

Южном мосту;

Северном мосту;

Проспекте Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);

Улице Соборной и на Кольцевой дороге (Софиевская Борщаговка);

Улице Волынской;

Улице Борщаговской;

Улице Елены Телиги;

Проспекте Лобановского;

Проспекте Любомира Гузара;

Проспекте Победы;

Улице Вадима Гетьмана;

Улице Вячеслава Чорновила;

Проспекте Степана Бандеры;

Улице Полярной;

Улице Богатырской;

Севастопольской площади;

Проспекте Героев Сталинграда;

Голосеевском проспекте (от метро "Ипподром" и "Голосеевская");

Улице Грушевского;

Бульваре Дружбы Народов;

Улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе;

Улице Братиславской (район метро "Черниговская");

Проспекте Соборности;

Броварском проспекте (район метро "Левобережная" и "Дарница").



Где в Киеве 4 декабря пробки / Скриншот Google Maps

Усугубляет ситуацию на дорогах и перекрытие нескольких полос для ремонта на мостах Метро и Северном. Правда, коммунальщики работают в направлении левого берега.