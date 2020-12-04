Пробки в Киеве 4 декабря
Утром 4 декабря на дорогах Киева наблюдается крайне сложная ситуация . Из-за мокрого асфальта, тумана и общей загруженности дорог уровень заторов вырос до максимальной отметки.
Затруднено движение в традиционных местах – на мостах и подъездах к ним на Левом берегу, а также на полосах в направлении центра на Правом. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Очень трудно и заехать в Киев. Значительные пробки образовались на въездах в город и в нескольких километрах после них.
Утром 4 декабря 2020 года в Киеве наблюдаются пробки на:
- Дарницком мосту;
- Южном мосту;
- Северном мосту;
- Проспекте Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);
- Улице Соборной и на Кольцевой дороге (Софиевская Борщаговка);
- Улице Волынской;
- Улице Борщаговской;
- Улице Елены Телиги;
- Проспекте Лобановского;
- Проспекте Любомира Гузара;
- Проспекте Победы;
- Улице Вадима Гетьмана;
- Улице Вячеслава Чорновила;
- Проспекте Степана Бандеры;
- Улице Полярной;
- Улице Богатырской;
- Севастопольской площади;
- Проспекте Героев Сталинграда;
- Голосеевском проспекте (от метро "Ипподром" и "Голосеевская");
- Улице Грушевского;
- Бульваре Дружбы Народов;
- Улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе;
- Улице Братиславской (район метро "Черниговская");
- Проспекте Соборности;
- Броварском проспекте (район метро "Левобережная" и "Дарница").
Где в Киеве 4 декабря пробки / Скриншот Google Maps
Усугубляет ситуацию на дорогах и перекрытие нескольких полос для ремонта на мостах Метро и Северном. Правда, коммунальщики работают в направлении левого берега.
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