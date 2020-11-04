Пробки в Киеве утром 4 ноября
В среду утром, 4 ноября, в Киеве наблюдаются пробки в традиционных местах. Почти все направления с Левого берега парализованы.
На Правом берегу столицы также пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 4 ноября наблюдаются пробки на таких участках дороги:
- Проспект Бажана (район метро "Осокорки");
- Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Метро "Дарница" (Броварской проспект);
- Броварской проспект (метро "Левобережная");
- Метро "Черниговская" (улица Братиславская);
- Метро "Лесная" (Броварской проспект);
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект победы;
- Проспект Степана Бандеры;
- Улица Богатырская.
Где в Киеве утром 4 ноября пробки / Скриншот Google Maps
С утра Киев окутал сильный туман. Как сообщают синоптики, пока видимость составляет 200 – 500 метров. Из-за этого в столице объявили первый уровень опасности – желтый.
Для безопасности киевлян синоптики советуют водителям во время управления автомобилем в тумане соблюдать несколько правил:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
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