В среду утром, 4 ноября, в Киеве наблюдаются пробки в традиционных местах. Почти все направления с Левого берега парализованы.

На Правом берегу столицы также пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Утром 4 ноября наблюдаются пробки на таких участках дороги:

Проспект Бажана (район метро "Осокорки");

Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Метро "Дарница" (Броварской проспект);

Броварской проспект (метро "Левобережная");

Метро "Черниговская" (улица Братиславская);

Метро "Лесная" (Броварской проспект);

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект победы;

Проспект Степана Бандеры;

Улица Богатырская.

Где в Киеве утром 4 ноября пробки / Скриншот Google Maps

С утра Киев окутал сильный туман. Как сообщают синоптики, пока видимость составляет 200 – 500 метров. Из-за этого в столице объявили первый уровень опасности – желтый.

Для безопасности киевлян синоптики советуют водителям во время управления автомобилем в тумане соблюдать несколько правил: