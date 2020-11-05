Пробки в Киеве 5 ноября
В четверг, 5 ноября, в Киеве наблюдаются пробки в традиционных местах. Утром все направления с левого берега парализованы.
На правом берегу столицы также есть пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 5 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:
- Проспект Бажана (район метро "Осокорки");
- Район метро " Бориспольская"
- Метро "Черниговская" (улица Братиславская);
- Броварской проспект (метро "Левобережная");
- Мост Патона;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Проспект Степана Бандеры;
- Проспект Героев Сталинграда;
- Владимирский спуск;
- Район метро "Лукьяновская";
- Проспект Победы;
- Голосеевский проспект;
- Проспект Валерия Лобановского;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Улица Богатырская.
Где в Киеве 5 ноября пробки / Скриншот Google Maps
За последние сутки в Киеве произошло 117 ДТП, 1 человек пострадал.
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