В четверг, 5 ноября, в Киеве наблюдаются пробки в традиционных местах. Утром все направления с левого берега парализованы.

На правом берегу столицы также есть пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Утром 5 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:

Проспект Бажана (район метро "Осокорки");

Район метро " Бориспольская"

Метро "Черниговская" (улица Братиславская);

Броварской проспект (метро "Левобережная");

Мост Патона;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Проспект Степана Бандеры;

Проспект Героев Сталинграда;

Владимирский спуск;

Район метро "Лукьяновская";

Проспект Победы;

Голосеевский проспект;

Проспект Валерия Лобановского;

Улица Вадима Гетьмана;

Улица Богатырская.

Где в Киеве 5 ноября пробки / Скриншот Google Maps

За последние сутки в Киеве произошло 117 ДТП, 1 человек пострадал.