Пробки в Киеве 6 ноября
В последний день рабочей недели, 6 ноября, в Киеве наблюдаются пробки в традиционных местах. Утром все направления с левого берега парализованы.
На правом берегу столицы также есть пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 6 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:
- Проспект Бажана (от метро "Позняки" до района метро "Осокорки");
- Дарницкое шоссе;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (метро "Левобережная" и "Дарница");
- Район метро "Бориспольская"
- Проспект Шухевича;
- Голосеевский проспект (метро "Голосеевская")
- Проспект Победы;
- Улица Борщаговская;
- Проспект Степана Бандеры;
- Улица Богатырская.
Где в Киеве 6 ноября пробки / Скриншот Google Maps
По информации Нацполиции, причиной масштабной пробки, которая образовалась на проспекте Бажана, стали ремонтные работы на Южном мосту.
На Левом берегу – своя атмосфера / Фото Нацполиции
Также пробка и на Северном мосту – там причиной затора стало ДТП с пострадавшими.
В центре столицы закончилась акция протеста "евробляхеров", поэтому сегодня перекрытие улиц не планируется. Впрочем, до центра города еще нужно доехать.
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