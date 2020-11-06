В последний день рабочей недели, 6 ноября, в Киеве наблюдаются пробки в традиционных местах. Утром все направления с левого берега парализованы.

На правом берегу столицы также есть пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Утром 6 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:

Проспект Бажана (от метро "Позняки" до района метро "Осокорки");

Дарницкое шоссе;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (метро "Левобережная" и "Дарница");

Район метро "Бориспольская"

Проспект Шухевича;

Голосеевский проспект (метро "Голосеевская")

Проспект Победы;

Улица Борщаговская;

Проспект Степана Бандеры;

Улица Богатырская.



Где в Киеве 6 ноября пробки / Скриншот Google Maps

По информации Нацполиции, причиной масштабной пробки, которая образовалась на проспекте Бажана, стали ремонтные работы на Южном мосту.

На Левом берегу – своя атмосфера / Фото Нацполиции

Также пробка и на Северном мосту – там причиной затора стало ДТП с пострадавшими.

В центре столицы закончилась акция протеста "евробляхеров", поэтому сегодня перекрытие улиц не планируется. Впрочем, до центра города еще нужно доехать.