Пробки в Киеве 7 декабря
Новая неделя в Киеве началась с традиционных пробок на дорогах. В понедельник 7 декабря трудно проехать на всех направлениях с Левого берега.
На Правом берегу также пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 7 декабря наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности и мост Патона;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (метро Черниговская");
- Проспект Романа Шухевича;
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская");
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Проспект Героев Сталинграда;
- Проспект Степана Бандеры;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Победы;
- Проспект Лобановского;
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 7 декабря пробки / Скриншот Google Maps
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