Новая неделя в Киеве началась с традиционных пробок на дорогах. В понедельник 7 декабря трудно проехать на всех направлениях с Левого берега.

На Правом берегу также пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Читайте также Сколько российских военных на Донбассе: Хомчак назвал ошеломляющую цифру Утром 7 декабря наблюдаются пробки на таких отрезках дороги: Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности и мост Патона;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (метро Черниговская");

Проспект Романа Шухевича;

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская");

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Проспект Героев Сталинграда;

Проспект Степана Бандеры;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Победы;

Проспект Лобановского;

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).

Где в Киеве 7 декабря пробки / Скриншот Google Maps