Во вторник в Киеве наблюдаются традиционные пробки. Трудно проехать почти на всех направлениях с Левого берега.

На Правом берегу трафик также ограничен в обычных местах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Читайте также Не понимал, что происходит: в Киеве в ДТП попал нетрезвый работник СМИ – видео Утром 8 декабря наблюдаются пробки на таких отрезках дороги: Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Проспект Соборности и мост Патона;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница");

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (метро "Черниговская");

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Проспект Степана Бандеры;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Победы;

Проспект Лобановского;

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).

Где в Киеве 8 декабря пробки / Скриншот Google Maps С 13:00 и до 28 декабря ограничат движение на съезде с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы. Там продолжается реконструкция транспортной развязки. Будьте готовы.