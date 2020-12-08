Пробки в Киеве 8 декабря
Во вторник в Киеве наблюдаются традиционные пробки. Трудно проехать почти на всех направлениях с Левого берега.
На Правом берегу трафик также ограничен в обычных местах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 8 декабря наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Проспект Соборности и мост Патона;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница");
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (метро "Черниговская");
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Проспект Степана Бандеры;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Победы;
- Проспект Лобановского;
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 8 декабря пробки / Скриншот Google Maps
С 13:00 и до 28 декабря ограничат движение на съезде с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы. Там продолжается реконструкция транспортной развязки. Будьте готовы.
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