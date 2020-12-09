В среду 9 декабря Киев просто парализовали пробки. Трафик ограничен на многих улицах столицы. Трудно проехать почти во всех направлениях с Левого берега.

На Правом берегу движение ограничено в традиционных местах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Утром 9 декабря наблюдаются заторы на таких участках дороги:

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности и мост Патона;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница")

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница)

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (метро "Черниговская")

Проспект Шухевича;

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская")

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Проспект Степана Бандеры;

Проспект Любомир Гузар;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Победы;

Проспект Лобановского;

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).



Пробки в Киев 9 декабря / Скриншот Google Maps

В Киеве запустили первую камеру автофиксации нарушений правил дорожного движения, которая фиксирует факт пересечения полосы общественного транспорта.

Только за первый день работы камера зафиксировала более тысячи таких нарушений. Камера запущена в тестовом режиме, а это значит, что пока штрафы не будет выписывать. И когда функциональность запустят официально, водителей начнут штрафовать за движение по полосе общественного транспорта.