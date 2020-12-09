Пробки в Киев 9 декабря
В среду 9 декабря Киев просто парализовали пробки. Трафик ограничен на многих улицах столицы. Трудно проехать почти во всех направлениях с Левого берега.
На Правом берегу движение ограничено в традиционных местах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 9 декабря наблюдаются заторы на таких участках дороги:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности и мост Патона;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница")
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница)
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (метро "Черниговская")
- Проспект Шухевича;
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская")
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Проспект Степана Бандеры;
- Проспект Любомир Гузар;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Победы;
- Проспект Лобановского;
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).
Пробки в Киев 9 декабря / Скриншот Google Maps
В Киеве запустили первую камеру автофиксации нарушений правил дорожного движения, которая фиксирует факт пересечения полосы общественного транспорта.
Только за первый день работы камера зафиксировала более тысячи таких нарушений. Камера запущена в тестовом режиме, а это значит, что пока штрафы не будет выписывать. И когда функциональность запустят официально, водителей начнут штрафовать за движение по полосе общественного транспорта.
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