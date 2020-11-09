Неделя в Киеве началась с пробок. 9 ноября на всех направлениях с левого берега движение ограничено. От метро Позняки до Южного моста наблюдается огромный затор.

На самом мосту происходит ремонт. Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Утром 9 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги: Проспект Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе;

Проспект Соборности;

Проспект Петра Григоренко;

Броварской проспект (метро "Левобережная" и "Дарница");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская");

Проспект Шухевича;

Голосеевский проспект;

Проспект Победы;

Улица Борщаговская;

Проспект Степана Бандеры;

Улица Кирилловская;

Улица Набережно-Крещатицкая. Где в Киеве 9 ноября пробки / Скриншот Google Maps На проспекте Бандеры продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта будет ограничено до 20 ноября. За последние сутки в Киеве произошло 74 ДТП. Один человек, к сожалению, погиб. Еще 8 пострадали.