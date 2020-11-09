Пробки в Киеве 9 ноября
Неделя в Киеве началась с пробок. 9 ноября на всех направлениях с левого берега движение ограничено. От метро Позняки до Южного моста наблюдается огромный затор.
На самом мосту происходит ремонт. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Утром 9 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:
- Проспект Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе;
- Проспект Соборности;
- Проспект Петра Григоренко;
- Броварской проспект (метро "Левобережная" и "Дарница");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская");
- Проспект Шухевича;
- Голосеевский проспект;
- Проспект Победы;
- Улица Борщаговская;
- Проспект Степана Бандеры;
- Улица Кирилловская;
- Улица Набережно-Крещатицкая.
Где в Киеве 9 ноября пробки / Скриншот Google Maps
На проспекте Бандеры продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта будет ограничено до 20 ноября.
За последние сутки в Киеве произошло 74 ДТП. Один человек, к сожалению, погиб. Еще 8 пострадали.
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