Последний день рабочей недели 23 октября традиционно начался с пробок на дорогах в Киеве. Трафик ограничен преимущественно на Левом берегу.

На правом берегу столицы также пробки. Сервис Google Maps показывает, где движение транспорта ограничено. Читайте также Под Киевом на предприятии масштабно пылали химикаты, есть пострадавшие: видео Утром 23 октября наблюдаются пробки на таких участках дороги: Проспект Бажана (район метро "Осокорки")

Дарницкое шоссе ближе к Набережной

Район метро "Черниговская"

Проспект Освободителей (метро "Дарница")

Броварской проспект (метро "Левобережная")

Набережное шоссе (район моста "Патона")

Проспект Бандеры (район метро "Почайна") Где в Киеве утром 23 октября трудно проехать / скриншот Google Maps За последние сутки в столице произошло 129 ДТП. Пострадали шесть человек.