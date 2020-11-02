В первый рабочий день недели, 2 ноября, Киев просто парализовали пробки. Движение ограничено по всем направлениям с Левого берега.

На Правом берегу столицы также замечены большие пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Читайте также В Киеве задержали очень пьяного "минировщика" моста Патона: детали Утром 2 ноября наблюдаются пробки на таких участках дороги: Проспект Бажана (район метро "Осокорки")

Дарницкое шоссе (Дарницкий мост)

Проспект Соборности (до моста Патона)

Метро "Дарница" (Броварской проспект и проспект Освободителей)

Метро "Черниговская" (улица Братиславская)

Броварской проспект (метро "Левобережная")

Проспект Шухевича (до Северного моста);

Конец проспекта Науки;

Голосеевский проспект;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект Победы;

Проспект Степана Бандеры;

Проспект Героев Сталинграда. Где в Киеве утром 2 ноября пробки / Скриншот Google Maps С 1 ноябряпо 1 апреля, на некоторых улицах Киева, начинает действовать сезонное ограничение скорости, которое снизит лимит с 80 до 50 км/ч. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.