Пробки в Киеве утром 2 ноября
В первый рабочий день недели, 2 ноября, Киев просто парализовали пробки. Движение ограничено по всем направлениям с Левого берега.
На Правом берегу столицы также замечены большие пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 2 ноября наблюдаются пробки на таких участках дороги:
- Проспект Бажана (район метро "Осокорки")
- Дарницкое шоссе (Дарницкий мост)
- Проспект Соборности (до моста Патона)
- Метро "Дарница" (Броварской проспект и проспект Освободителей)
- Метро "Черниговская" (улица Братиславская)
- Броварской проспект (метро "Левобережная")
- Проспект Шухевича (до Северного моста);
- Конец проспекта Науки;
- Голосеевский проспект;
- Проспект Любомира Гузара;
- Проспект Победы;
- Проспект Степана Бандеры;
- Проспект Героев Сталинграда.
Где в Киеве утром 2 ноября пробки / Скриншот Google Maps
С 1 ноябряпо 1 апреля, на некоторых улицах Киева, начинает действовать сезонное ограничение скорости, которое снизит лимит с 80 до 50 км/ч. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
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