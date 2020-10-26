Понедельник, 26 октября, в Киеве начался пробками на дорогах. Трафик ограничен в основном на левом берегу, а также на набережной.

Утром движение ограничено традиционно на Левом берегу, но и на Правом берегу столицы тоже наблюдаются пробки. Сервис Google Maps помогает водителям понять, куда лучше не ехать.

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Утром 26 октября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:

Проспект Бажана (район метро "Осокорки")

Броварской проспект (метро "Левобережная" и метро "Дарница")

Проспект Соборности (возле моста "Патона")

Улица Братиславская (метро "Черниговская")

Улица Набережно-Крещатицкая

Улица Скляренко

Житомирское шоссе (направление метро "Житомирская")



Где в Киеве утром 26 октября пробки / Скриншот Google Maps

Де у Києві зранку 23 жовтня важко проїхати / скриншот Google Maps

https://kyiv.24tv.ua/zatori-kiyevi-de-ne-proyihati-23-zhovtnya-novini-kiyeva_n1441697

Де у Києві зранку 23 жовтня важко проїхати / скриншот Google Maps

https://kyiv.24tv.ua/zatori-kiyevi-de-ne-proyihati-23-zhovtnya-novini-kiyeva_n1441697

Также в связи с ремонтом на улице Ушинского там перекроют движение с 8:00 до 19:00.

Объехать ремонтный участок можно по маршруту: