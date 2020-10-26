Пробки в Киеве: утром 26 октября
Понедельник, 26 октября, в Киеве начался пробками на дорогах. Трафик ограничен в основном на левом берегу, а также на набережной.
Утром движение ограничено традиционно на Левом берегу, но и на Правом берегу столицы тоже наблюдаются пробки. Сервис Google Maps помогает водителям понять, куда лучше не ехать.
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Утром 26 октября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:
- Проспект Бажана (район метро "Осокорки")
- Броварской проспект (метро "Левобережная" и метро "Дарница")
- Проспект Соборности (возле моста "Патона")
- Улица Братиславская (метро "Черниговская")
- Улица Набережно-Крещатицкая
- Улица Скляренко
- Житомирское шоссе (направление метро "Житомирская")
Где в Киеве утром 26 октября пробки / Скриншот Google Maps
Де у Києві зранку 23 жовтня важко проїхати / скриншот Google Maps
https://kyiv.24tv.ua/zatori-kiyevi-de-ne-proyihati-23-zhovtnya-novini-kiyeva_n1441697
https://kyiv.24tv.ua/zatori-kiyevi-de-ne-proyihati-23-zhovtnya-novini-kiyeva_n1441697
Де у Києві зранку 23 жовтня важко проїхати / скриншот Google Maps
https://kyiv.24tv.ua/zatori-kiyevi-de-ne-proyihati-23-zhovtnya-novini-kiyeva_n1441697
https://kyiv.24tv.ua/zatori-kiyevi-de-ne-proyihati-23-zhovtnya-novini-kiyeva_n1441697
Также в связи с ремонтом на улице Ушинского там перекроют движение с 8:00 до 19:00.
Объехать ремонтный участок можно по маршруту:
- ул. Ушинского – ул. Фастовская – ул. Волынская – ул. Донецкая – ул. Ушинского;
- ул. Ушинского – ул. Донецкая – ул. Волынская – ул. Смелянская – ул. Ушинского.
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