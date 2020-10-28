Утро в Киеве 28 октября началось с пробок на дорогах. Трафик ограничен традиционно на Левом берегу, а также в районе Почайны.

Утром движение ограничено на левом берегу, но и на правом берегу столицы тоже наблюдаются пробки. Куда лучше не ехать – знают Google Maps.

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Утром 28 октября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:

Проспект Бажана (район метро "Осокорки")

Улица Братиславская (метро "Черниговская")

Броварской проспект (метро "Левобережная")

Улица Скляренко

Проспект Героев Сталинграда (пересечение проспекта Бандеры)

Бульвар Тараса Шевченко (метро "Университет")



Где в Киеве утром 28 октября пробки / Скриншот Google Maps

Киевавтодор предупреждает, что на улице Бульварно-Кудрявской, из-за ремонта, будет частично ограничено движение до 31 октября.

За прошедшие сутки в Киеве произошло 105 ДТП – пострадали два человека.