Пробки в Киеве утром 28 октября
Утро в Киеве 28 октября началось с пробок на дорогах. Трафик ограничен традиционно на Левом берегу, а также в районе Почайны.
Утром движение ограничено на левом берегу, но и на правом берегу столицы тоже наблюдаются пробки. Куда лучше не ехать – знают Google Maps.
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Утром 28 октября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:
- Проспект Бажана (район метро "Осокорки")
- Улица Братиславская (метро "Черниговская")
- Броварской проспект (метро "Левобережная")
- Улица Скляренко
- Проспект Героев Сталинграда (пересечение проспекта Бандеры)
- Бульвар Тараса Шевченко (метро "Университет")
Где в Киеве утром 28 октября пробки / Скриншот Google Maps
Киевавтодор предупреждает, что на улице Бульварно-Кудрявской, из-за ремонта, будет частично ограничено движение до 31 октября.
За прошедшие сутки в Киеве произошло 105 ДТП – пострадали два человека.
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