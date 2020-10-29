В Киеве утром 29 октября наблюдаются пробки на проспекте Бандеры и на левом берегу. Также движение ограничено на мосту Патона.

Традиционные утренние пробки в Киеве уже парализовали город. Трафик ограничен на многих улицах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Утром 29 октября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:

Проспект Бажана (район метро "Осокорки")

Броварской проспект (метро "Левобережная")

Мост Патона

Проспект Степана Бандеры

Улица богатырская на Оболони

Пересечение улиц Борщаговская и Вадима Гетьмана

Где в Киеве утром 29 октября пробки / Скриншот Google Maps

На проспекте Бандеры продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта будет ограничено до 20 ноября.

Работают на части от железнодорожной станции "Зенит" до ул. А. Телиги. В направлении проспекта Оболонского уже устелили нижние слои покрытия.

За минувшие сутки в Киеве произошло 118 ДТП. 8 человек пострадали, а один, к сожалению, погиб.