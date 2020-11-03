Пробки в Киеве утром 3 ноября
Во вторник утром, 3 ноября, Киев снова в пробках. На многих улицах на Правом берегу движение транспорта ограничено.
На левом берегу стоят в традиционных местах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 3 ноября наблюдаются пробки на таких участках дороги:
- Проспект Бажана (район метро "Осокорки")
- Проспект Соборности (до моста Патона)
- Район метро "Бориспольская"
- Метро "Дарница" (Броварской проспект и проспект Освободителей)
- Метро "Черниговская" (улица Братиславская)
- Броварской проспект (метро "Левобережная")
- Набережное шоссе;
- Голосеевский проспект (метро "Теремки", "Ипподром" и "Голосеевская")
- Проспект победы;
- Северный мост;
- Проспект Героев Сталинграда;
- Проспект Степана Бандеры;
- Проспект Любомира Гузара;
- Чоколовский бульвар.
Где в Киеве утром 3 ноября пробки / Скриншот Google Maps
Также в центре столицы во вторник состоится забастовка "евробляхеров", что тоже затруднит движение транспорта.
За последние сутки в Киеве произошло 107 ДТП – пострадали четыре человека.
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