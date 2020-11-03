Во вторник утром, 3 ноября, Киев снова в пробках. На многих улицах на Правом берегу движение транспорта ограничено.

На левом берегу стоят в традиционных местах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Утром 3 ноября наблюдаются пробки на таких участках дороги:

Проспект Бажана (район метро "Осокорки")

Проспект Соборности (до моста Патона)

Район метро "Бориспольская"

Метро "Дарница" (Броварской проспект и проспект Освободителей)

Метро "Черниговская" (улица Братиславская)

Броварской проспект (метро "Левобережная")

Набережное шоссе;

Голосеевский проспект (метро "Теремки", "Ипподром" и "Голосеевская")

Проспект победы;

Северный мост;

Проспект Героев Сталинграда;

Проспект Степана Бандеры;

Проспект Любомира Гузара;

Чоколовский бульвар.

Где в Киеве утром 3 ноября пробки / Скриншот Google Maps

Также в центре столицы во вторник состоится забастовка "евробляхеров", что тоже затруднит движение транспорта.

За последние сутки в Киеве произошло 107 ДТП – пострадали четыре человека.