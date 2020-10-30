Последний рабочий день недели в Киеве 30 октября начался пробками. Традиционно движение ограничено в районах метро "Осокорки" и "Левобережная". На Правом берегу также наблюдается много пробок.

Медленное движение транспорта наблюдается на центральной транспортной артерии города – проспекте Победы. Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Читайте также Возле правительственного квартала в Киеве старенький "ВАЗ" влетел в Mercedes: фото Утром 30 октября наблюдаются пробки на таких участках дороги: Проспект Бажана (район метро "Осокорки")

Броварской проспект (метро "Левобережная")

Проспект Степана Бандеры

Проспект Героев Сталинграда

улица Богатырская

Район метро Лукьяновская

улица Глыбочицкая

Проспект Победы (район метро "Университет")

Проспект Победы (район метро "Нивки")

Пересечение улиц Борщаговская и Вадима Гетьмана

Голосеевский проспект Где в Киеве утром 30 октября пробки / Скриншот Google Maps На проспекте Бандеры продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта будет ограничено до 20 ноября. Работают на части от железнодорожной станции "Зенит" до ул. О. Телиги. В направлении Оболонского проспекта уже высыпали нижние слои покрытия. За последние сутки в Киеве случилось 111 ДТП. Пострадали 8 человек.