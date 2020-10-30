Пробки в Киеве утром 30 октября
Последний рабочий день недели в Киеве 30 октября начался пробками. Традиционно движение ограничено в районах метро "Осокорки" и "Левобережная". На Правом берегу также наблюдается много пробок.
Медленное движение транспорта наблюдается на центральной транспортной артерии города – проспекте Победы. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 30 октября наблюдаются пробки на таких участках дороги:
- Проспект Бажана (район метро "Осокорки")
- Броварской проспект (метро "Левобережная")
- Проспект Степана Бандеры
- Проспект Героев Сталинграда
- улица Богатырская
- Район метро Лукьяновская
- улица Глыбочицкая
- Проспект Победы (район метро "Университет")
- Проспект Победы (район метро "Нивки")
- Пересечение улиц Борщаговская и Вадима Гетьмана
- Голосеевский проспект
Где в Киеве утром 30 октября пробки / Скриншот Google Maps
На проспекте Бандеры продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта будет ограничено до 20 ноября. Работают на части от железнодорожной станции "Зенит" до ул. О. Телиги.
В направлении Оболонского проспекта уже высыпали нижние слои покрытия.
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