В Киеве с 3 по 8 ноября пройдут продуктовые ярмарки. В КГГА опубликовали адреса.

Купить сезонные овощи и фрукты на ярмарке можно будет во всех районах столицы Украины. Когда и где можно это сделать, сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства.

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3 ноября (вторник):

Днепровский район, улица Ивана Микитенко, 21 – 27;

Подольский район – улица Юрковская, 25;

Святошинский район, улица Гната Юры, 5, на пересечении проспекта Победы, 73/1 и улица Кулибина;

Шевченковский район – улица Багговутовская, 1.

4 ноября (среда):

Днепровский район – проспект Соборности, 2 – 20;

Печерский район Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

Подольский район – проспект Правды, 5 – 11;

Святошинский район – улица Подлесная, 8.

5 ноября (четверг):

Голосеевский район – улица Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

Днепровский район – бульвар Перова, 8 – 10, проспект Романа Шухевича, 12-А;

Печерский район – улица Генерала Алмазова, 6;

Подольский район – улица Юрковская, 25;

Святошинский район – улица Гната Юры, 5, на пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

Шевченковский район – улица Багговутовская, 1.

6 ноября (пятница):

Голосеевский район – проспект Голосеевский, 116, проспект Академика Глушкова, 25 – 53;

Деснянский район – улица Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

Днепровский район – улица Гродненская, 1/35-17-А, улица Алматинская, 64 – 74;

Печерский район – переулок Виноградный, 4 – 6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

Святошинский район – улица Подлесная, 8;

Соломенский район – улица Образования (в пределах ул. Вузовской и Максима Кривоноса), переулок Кузнечный (в границах улиц Металлистов и Смоленской);

Шевченковский район – улица Рижская, 1, улица Ружинская, 16 – 18 (возле сквера), улица Деревлянская, 16-20, улица Бульварно-Кудрявская, 2-4 и улица Богдана Хмельницкого, 94.

7 ноября (суббота):

Дарницкий район – улица Ревуцкого;

Голосеевский район – улица Паньковская, улица Голосеевская, 4 – 10;

Деснянский район – улица Сержа Лифаря (в пределах проспекта Владимира Маяковского и улицы Николая Закревского);

Днепровский район – бульвар Труда, 1-9;

Оболонский район – улица Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;

Печерский район – ул. Екатерины Билокур;

Подольский район – проспект Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

Святошинский район – улица Григоровича-Барского, 7;

Соломенский район – улица Героев Севастополя (в пределах проспекта Любомира Гузара, 28 и улицы Чумака);

Шевченковский район – улица Подвойского, 2 – 12.

8 ноября (воскресенье):

Голосеевский район – улица Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);

Днепровский район – улица Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

Печерский район – улица Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

Святошинский район – улица Семашко, 10;

Шевченковский район – улица Татарская, 32 – 38.

Важно! В Киеве наблюдается не простая ситуация с эпидемией коронавирус. Минздрав призывает киевлян воздерживаться от пребывания в местах, где собирается много людей. А для тех, кто все-таки собирается посетить ярмарки – не забывайте о масках, дистанции и других мерах безопасности.