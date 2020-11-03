Где в Киеве в ноябре будут ярмарки: адреса
В Киеве с 3 по 8 ноября пройдут продуктовые ярмарки. В КГГА опубликовали адреса.
Купить сезонные овощи и фрукты на ярмарке можно будет во всех районах столицы Украины. Когда и где можно это сделать, сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства.
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3 ноября (вторник):
- Днепровский район, улица Ивана Микитенко, 21 – 27;
- Подольский район – улица Юрковская, 25;
- Святошинский район, улица Гната Юры, 5, на пересечении проспекта Победы, 73/1 и улица Кулибина;
- Шевченковский район – улица Багговутовская, 1.
4 ноября (среда):
- Днепровский район – проспект Соборности, 2 – 20;
- Печерский район Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
- Подольский район – проспект Правды, 5 – 11;
- Святошинский район – улица Подлесная, 8.
5 ноября (четверг):
- Голосеевский район – улица Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
- Днепровский район – бульвар Перова, 8 – 10, проспект Романа Шухевича, 12-А;
- Печерский район – улица Генерала Алмазова, 6;
- Подольский район – улица Юрковская, 25;
- Святошинский район – улица Гната Юры, 5, на пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
- Шевченковский район – улица Багговутовская, 1.
6 ноября (пятница):
- Голосеевский район – проспект Голосеевский, 116, проспект Академика Глушкова, 25 – 53;
- Деснянский район – улица Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
- Днепровский район – улица Гродненская, 1/35-17-А, улица Алматинская, 64 – 74;
- Печерский район – переулок Виноградный, 4 – 6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- Святошинский район – улица Подлесная, 8;
- Соломенский район – улица Образования (в пределах ул. Вузовской и Максима Кривоноса), переулок Кузнечный (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
- Шевченковский район – улица Рижская, 1, улица Ружинская, 16 – 18 (возле сквера), улица Деревлянская, 16-20, улица Бульварно-Кудрявская, 2-4 и улица Богдана Хмельницкого, 94.
7 ноября (суббота):
- Дарницкий район – улица Ревуцкого;
- Голосеевский район – улица Паньковская, улица Голосеевская, 4 – 10;
- Деснянский район – улица Сержа Лифаря (в пределах проспекта Владимира Маяковского и улицы Николая Закревского);
- Днепровский район – бульвар Труда, 1-9;
- Оболонский район – улица Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;
- Печерский район – ул. Екатерины Билокур;
- Подольский район – проспект Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
- Святошинский район – улица Григоровича-Барского, 7;
- Соломенский район – улица Героев Севастополя (в пределах проспекта Любомира Гузара, 28 и улицы Чумака);
- Шевченковский район – улица Подвойского, 2 – 12.
8 ноября (воскресенье):
- Голосеевский район – улица Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);
- Днепровский район – улица Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- Печерский район – улица Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- Святошинский район – улица Семашко, 10;
- Шевченковский район – улица Татарская, 32 – 38.
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