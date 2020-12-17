Перевозчики планируют рост тарифов на проезд в маршрутных такси. Повышение наступит сразу после завершения усиленного карантина, запланированного с 8 по 24 января 2021 года.

Новые прогнозы по повышению цен на проезд озвучил председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко в эфире "Громадського радіо".

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По его словам, повышение будет зависеть от сложности маршрута.

От 10 до 15 гривен

Цены за пользование маршрутными такси могут подняться как только закончится карантин. На коротких маршрутах стоимость проезда может стать 10 гривен, на средних – 12, а на длинных и сложных – 15.

Планировали повышение еще летом

Как утверждает Моисеенко, перевозчики хотели увеличивать тарифы еще несколько месяцев назад. Поскольку первый локдаун "больно ударил по всем перевозчикам".

Многие перевозчики, которые тогда брали кредиты, сейчас едва выживают. Из-за постоянного уменьшения пассажиропотока много киевских маршрутов сейчас работают на грани убыточности. Если снова будут усиливать ограничительные меры, многие перевозчики останутся банкротами,

– объяснил председатель Ассоциации перевозчиков Киева и области.