Перевозчики могут вынуждены повышать стоимость проезда на Киевщине минимум до 12 гривен в первом квартале 2021 года. Окончательно с суммами повышения определятся после жесткого карантина.

Об этом рассказал директор компании "Трансгруп" Владимир Назаренко, передают "Украинские новости". По его словам, до 8 января следующего года стоимость проезда останется без изменений.

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Повышение будет касаться как столицы, так и области.

Почему могут повысить стоимость проезда в Киеве

Как утверждает предприниматель, в январе – октябре 2020 года пассажирооборот упал до 46,4% от показателей за январь – октябрь прошлого года. Из-за этого прибыли перевозчиков существенно уменьшились. Удар по ним причиняет усиление карантина, которое в Кабмине собрались вводить 8 января 2021 года.

До локдауна никто никаких цен поднимать не будет. Перевозчики понимают, что у людей сейчас денег нет. Если сейчас поднять цены, то все скажут, что это не перевозчики, а какие-то живодеры. А кто выйдет и выживет после локдауна, это уже будем видеть, кто сможет уехать, кто не сможет, и дальше будет решаться, какая будет цена. Стоимость может вырасти до минимум 12 гривен,

– подчеркнул Назаренко.

Также перевозчик пожаловался на введение в действие электронного билета, поскольку затраты на валидаторы и другие гаджеты ложатся на частные компании.