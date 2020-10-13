Граждане Грузии специализировались на ограблениях людей, которые совершали сделки по покупке крупных сумм долларов и евро. Кто именно наводил злоумышленников на "клиентов", неизвестно.

Задержанные сегодня на Крещатике совершили разбойное нападение на мужчину, который покупал валюту в пункте обмена на проспекте Леси Украинки, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора. Мужчине угрожали гранатой.

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Преступление произошло около 18:30, а задержали подозреваемых где-то через пол часа спустя. Несмотря на попытки задержать преступников, они успешно скрылись с места происшествия после того, как пострадавший отдал им сумки с деньгами. Более того, выстрелы по машине, попытки спецназовцев в другой способ остановить их машину, были напрасными.

Остановили пробки

На записях с камер наблюдения четко зафиксировано, что остановились подозреваемые фактически лишь из-за невозможности проехать сквозь пробку. Водитель КОРДа лишь не дал им развернуться и продолжить побег, а бойцы отряда спецназначения бежали за машиной злоумышленников пешком.



Задержанных могут отправить в СИЗО, если не отпустят / Фото пресс-службы Офиса генерального прокурора

Что ждет задержанных

По факту разбойного нападения открыто уголовное производство. Санкция статьи, которую инкриминируют иностранцам, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Впрочем, задержанных сегодня граждан Грузии, как утверждают СМИ, уже неоднократно пытались привлечь к ответственности за преступления. Каждый раз судьи отпускали их из-под стражи еще на этапе избрания меры пресечения. Злоумышленники постоянно убегали и продолжали заниматься своей деятельностью.

За совершение разбоя на Леси Украинки им вскоре сообщат о подозрении.