Правоохранители быстро подготовили текст подозрения и объявили его задержанному водителю Uber 13 ноября. Вскоре ему будут выбирать меру пресечения.

Водителя машины, который сбил 4 человек на остановке общественного транспорта на Большой кольцевой дороге в Киеве, подозревают в нарушении правил дорожного движения, сообщили в прокуратуре Киева.

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Ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения уже направили в Шевченковский районный суд.

Не справился с управлением

Согласно официальному заявлению водитель вылетел за пределы дороги из-за того, что "не справился с управлением". Сам подозреваемый объяснял патрульным, что заснул за рулем.

Когда судьи будут рассматривать ходатайство прокуроров об аресте задержанного, неизвестно.

Если вину водителя признают в суде, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года после освобождения.

Главное о сбитии людей на остановке на Окружной дороге Киева: