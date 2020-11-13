Наезд на остановку на Окружной: прокуроры сообщили о подозрении киевскому таксисту
Правоохранители быстро подготовили текст подозрения и объявили его задержанному водителю Uber 13 ноября. Вскоре ему будут выбирать меру пресечения.
Водителя машины, который сбил 4 человек на остановке общественного транспорта на Большой кольцевой дороге в Киеве, подозревают в нарушении правил дорожного движения, сообщили в прокуратуре Киева.
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Ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения уже направили в Шевченковский районный суд.
Не справился с управлением
Согласно официальному заявлению водитель вылетел за пределы дороги из-за того, что "не справился с управлением". Сам подозреваемый объяснял патрульным, что заснул за рулем.
Когда судьи будут рассматривать ходатайство прокуроров об аресте задержанного, неизвестно.
Если вину водителя признают в суде, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года после освобождения.
Главное о сбитии людей на остановке на Окружной дороге Киева:
- Ужасная авария произошла утром 13 ноября;
- таксист Uber Huyndai Sonata с крайней левой на большой скорости вылетел с дороги через 5 полос;
- врезавшись в Huyndai Elantra, авто службы такси снесло 4 человек и врезалось в киоск на остановке общественного транспорта;
- двое пешеходов погибли на месте происшествия, еще двое госпитализированы с многочисленными травмами;
- до этого ДТП водитель в соцсетях щеголял нарушениями правил дорожного движения.
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