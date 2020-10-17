В Киеве на Майдане Независимости утром 17 октября состоялась церемония прощания с участником войны на Донбассе Николаем Микитенко. Воин поджег себя в ночь на 11 октября и через несколько дней умер в больнице. Причиной поджога стало несогласие военного с действиями действующей власти.

Подробнее о прощании с Николаем Микитенко

Церемония началась в 9:00 на Майдане, на том месте, где 11 октября Микитенко совершил самоподжог. Кроме друзей и знакомых воина, попрощаться с ним пришли военные и неравнодушные киевляне. Всего было около сотни человек, сообщает 24 канал.

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На церемонии выступила дочь погибшего Юлия Микитенко, которая также является военнослужащей.

Он был воином в душе. И война – это было его призвание. И как любой воин, он был готов положить свою жизнь за Украину. И он это сделал,

– рассказала Юлия.

Кроме этого, она обратилась к президенту Украины и призвала его посмотреть в глаза ее семье.

На Майдані прощаються з ветераном Миколою Микитенком, який на цьому місці вчинив самоспалення у ніч на 11 жовтня

Фото: Мар'яна Чорнієвич/Громадське радіо pic.twitter.com/KI72VnAIcW — Громадське радіо (@HromadskeRadio) October 17, 2020

Юлия ранее попросила всех прийти в масках и соблюдать социальную дистанцию. Одной из просьб было, чтобы во время прощания не звучали никакие политические лозунги и не было никаких флагов, кроме государственного и красно-черного. Кроме того, по возможности просили одеть вышиванки и не быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Без общественных беспорядков. Это прощание, отдание почета павшему за Украину воину,

– подчеркнула Юлия.

Примерно через час церемония закончилась. Все это время шел дождь и был сильный ветер. Похоронить Николая Микитенко должны на его родной Житомирщине.

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Прощание с Николаем Микитенко (Фото Укринформа)

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Что известно о Николае Микитенко и его самосожжении