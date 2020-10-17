В Киеве простились с воином Николаем Микитенко: он поджег себя из-за несогласия с властью
В Киеве на Майдане Независимости утром 17 октября состоялась церемония прощания с участником войны на Донбассе Николаем Микитенко. Воин поджег себя в ночь на 11 октября и через несколько дней умер в больнице. Причиной поджога стало несогласие военного с действиями действующей власти.
Подробнее о прощании с Николаем Микитенко
Церемония началась в 9:00 на Майдане, на том месте, где 11 октября Микитенко совершил самоподжог. Кроме друзей и знакомых воина, попрощаться с ним пришли военные и неравнодушные киевляне. Всего было около сотни человек, сообщает 24 канал.
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На церемонии выступила дочь погибшего Юлия Микитенко, которая также является военнослужащей.
Он был воином в душе. И война – это было его призвание. И как любой воин, он был готов положить свою жизнь за Украину. И он это сделал,
– рассказала Юлия.
Кроме этого, она обратилась к президенту Украины и призвала его посмотреть в глаза ее семье.
Юлия ранее попросила всех прийти в масках и соблюдать социальную дистанцию. Одной из просьб было, чтобы во время прощания не звучали никакие политические лозунги и не было никаких флагов, кроме государственного и красно-черного. Кроме того, по возможности просили одеть вышиванки и не быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Без общественных беспорядков. Это прощание, отдание почета павшему за Украину воину,
– подчеркнула Юлия.
Примерно через час церемония закончилась. Все это время шел дождь и был сильный ветер. Похоронить Николая Микитенко должны на его родной Житомирщине.
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Прощание с Николаем Микитенко (Фото Укринформа)
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Что известно о Николае Микитенко и его самосожжении
- Ему было 49 лет. Николай Микитенко был активным участником Самообороны Майдана, а в марте 2014 записался в Нацгвардию.
- В составе добровольческого батальона имени Сергея Кульчицкого в 2014 году участвовал в боях под Славянском. Но во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне получил ранение, имеет группу инвалидности.
- После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС.
- Поджег он себя на Майдане в Киеве в 3 ночи 11 октября. Случайные прохожие пытались потушить пламя, но, к сожалению, в итоге воин получил 90% ожогов (сначала сообщали о 100%).
- После нескольких дней в коме 14 октября Николай Микитенко умер в больнице.
- Активисты говорят, что он совершил самосожжение в знак протеста против политики президента Владимира Зеленского. О причинах своего поступка он ранее писал в заметках в сети. В частности, призвал всех выходить на протест за Украину, как это сделала общественность 24 августа на День Независимости.