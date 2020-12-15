В Киеве 15 декабря продолжаются акции протестов предпринимателей. Полиция и Нацгвардия перешли в усиленный режим охраны порядка. Что требуют предприниматели – читайте об этом в статье.

Цель правоохранителей – обеспечить мирный протест и не допустить нарушений закона. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

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В то же время сообщается, что движение транспорта в правительственном квартале будет ограничено из-за протестов – ФЛП митингуют как возле Верховной Рады, так и возле Кабинета министров.

Протесты ФЛП: что известно

Сейчас предприниматели имеют как новые, так и старые требования. Их главный лозунг – "Бизнес должен работать! Локдаун – зло!"

В частности митингующие требуют следующее:

Принять законопроекты, отменяющие введение кассовых аппаратов.

Рада уже приняла документ, который откладывает введение аппаратов до 1 января 2022 года , но митингующих это не устраивает.

, но митингующих это не устраивает. Также ФЛП просят создать при Президенте Украины, постоянный орган, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине.

Провести реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС.

Ввести мораторий на проверки микробизнеса до завершения реформы.

Ввести мораторий на проверку микробизнеса до момента снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

В правительственном квартале митингуют ФЛП: смотрите видео

Видео пользователя фейсбука Александра Могильникова

Митингующие решили наведаться и под Офис президента – там подожгли желто-голубые шашки. Далее активисты направляются вниз на Крещатик к Бессарабскому рынку.