В Киеве продолжаются протесты ФЛП. Активисты остаются на Майдане даже ночью и не собираются расходиться.

Лидер движения SaveФЛП Сергей Доротич рассказал, что на ночную вахту остается по 100 протестующих. Об этом сообщает телеграм-канал "Сегодня".

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По его словам, на протесты приезжают со всех регионов Украины – люди проводят "ротацию" на Майдане.

В Киеве активисты не собираются уходить с Майдана: смотрите видео

Протесты ФЛП: предыстория