Протесты ФЛП: в Киеве активисты не собираются уходить с Майдана
В Киеве продолжаются протесты ФЛП. Активисты остаются на Майдане даже ночью и не собираются расходиться.
Лидер движения SaveФЛП Сергей Доротич рассказал, что на ночную вахту остается по 100 протестующих. Об этом сообщает телеграм-канал "Сегодня".
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По его словам, на протесты приезжают со всех регионов Украины – люди проводят "ротацию" на Майдане.
В Киеве активисты не собираются уходить с Майдана: смотрите видео
Протесты ФЛП: предыстория
- 15 декабря в центре Киева на Майдане Независимости началась акция протеста представителей движения SaveФЛП, которые требовали отменить карантин для малого и микробизнеса и принять законопроекты направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Предприниматели выступают против введения кассовых аппаратов для микробизнеса.
- После столкновений правоохранители снесли палатки на Майдане. По данным пресс-службы полиции Киева, во время акции в центре столицы пострадали около 40 правоохранителей. Со стороны митингующих также были избиты люди, которых отвезли в больницу.
- 16 декабря акция предпринимателей на Майдане продолжилась. Они заявили о намерении проводить ее мирным путем.
- Скандальный и многократно уличенный в коррупционных схемах народный депутат Антон Яценко может финансировать и поддерживать акции предпринимателей SaveФЛП. Об этом свидетельствуют регистрационные документы на логотипы общественных организаций, которые участвуют в протестах.
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