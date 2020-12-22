Протесты ФЛП в Киеве: митингующие пришли к друзьям Зеленского
В Киеве митинг предпринимателей и людей, которые их поддерживают передвинулся во Дворец "Украина", где выступят юмористы "95 квартала". Такое решение митингующие приняли неожиданно после того, как не смогли пройти на улице Банковой в Офис президента.
Там им помешали многочисленные отряды полиции. Но придя во Дворец активисты столкнулись с аналогичной проблемой. Об этом сообщают в сообществе "Киев Оперативный".
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Активисты объяснили свое решение так: "Мы не смогли донести свою позицию под окнами Офиса президента. Поэтому решили пойти к шоуменам – друзьям и бывшим коллегам Владимира Зеленского".
На место уже быстренько перебросили охрану – правоохранители просто окружили здание и не собираются пропускать таких "зрителей" на концерт.
В Киеве митингующие пришли во Дворец "Украина": смотрите видео
Протесты ФЛП: предыстория
- 15 декабря в центре Киева на Майдане Независимости началась акция протеста представителей движения SaveФЛП, которые требовали отменить карантин для малого и микробизнеса и принять законопроекты направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Предприниматели выступают против введения кассовых аппаратов для микробизнеса.
- После столкновений правоохранители снесли палатки на Майдане. По данным пресс-службы полиции Киева, во время акции в центре столицы пострадали около 40 правоохранителей. Со стороны митингующих также были избиты люди, которых отвезли в больницу.
- 16 декабря акция предпринимателей на Майдане продолжилась. Они заявили о намерении проводить ее мирным путем.
Почему протестуют ФЛП
У предпринимателей как новые, так и старые требования. Их главный лозунг: "Бизнес должен работать! Локдаун – зло!"
Митингующие требуют следующее:
- Принять законопроекты, которые отменяют введение кассовых аппаратов.
- Рада уже приняла другой документ, который переносит введение аппаратов до 1 января 2022 года, но митингующих это не устраивает.
- Также ФЛП просят создать при президенте Украины, постоянный орган, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине.
- Провести реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС.
- Ввести мораторий на проверки микробизнеса до завершения реформы.
- Ввести мораторий на проверку микробизнеса до момента снятия ограничений введенных из-за пандемии.
Кто стоит за протестами
Скандальный и многократно уличен в коррупционных схемах народный депутат Антон Яценко может финансировать и поддерживать акции предпринимателей SaveФЛП. Об этом свидетельствуют регистрационные документы на логотипы общественных организаций, которые участвуют в протестах. Также выяснили, что Доротич является связанным с Яценко лицом.
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