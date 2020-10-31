Если планируете осеннее путешествие, то обязательно посетите Киевскую область! Здесь множество интересных мест, которые не оставят вас равнодушными.

Чудеса природы, современные клубы и исторические музеи – все это есть на Киевщине. Прохладная погода осенью – это еще не повод проводить выходные дома. А наоборот – это прекрасное время, чтобы посетить интересные места, которых достаточно в Киеве и вне города. О местах, которые стоит посетить, рассказывает 24 канал.

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Киевская область: какие места стоит посетить / Иллюстрация 24 канала

Киев

В Киеве протекает современная жизнь, но вместе с тем здесь сохранена вся традиционность нашего государства. Выехав за город, можно найти множество невероятных мест природы, которые будут безопасны для отдыха во время пандемии.

Андреевский спуск

Аутентичная столичная улочка, которая поднимается резко вверх – это Андреевский спуск. Здесь сохранилась прекрасная старинная архитектура, даже деревянные дома. На тротуарах продают картины и различные изделия народных мастеров. Хотя большая часть этого – китч, но можно найти и действительно художественные жемчужины.



Андреевский спуск / Фото blog.vlasne

Что посмотреть на Андреевском спуске:

скандальный театр на Подоле;

музей Булгакова и его памятник;

музей, посвященный спуску;

удивительная смотровая площадка;

Андреевская церковь.

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Руины Десятинной церкви

В Киеве сохранились настоящие руины Десятинной церкви – первого каменного храма Киевской Руси. Оригинал храма уничтожен еще во время монгольского нашествия в 1240 году. В 1842 году христианскую святыню отстроили. Но советская власть уничтожила храм.

Туристы могут прогуляться рядом с фундаментом и почувствовать дух прошлых лет.

Труханов остров

Величие Киева напрямую связано с Днепром. Поэтому прогулка к реке – обязательный пункт для гостей города. Труханов остров – может стать отличным вариантом для такой прогулки. До него можно дойти через пешеходный мост, который невероятно красиво подсвечивается.

С острова открывается прекрасный вид. Если зайти дальше, вы найдете замечательные места для отдыха. Здесь можно прогуляться по осеннему парку, покататься на велосипеде и согреться теплым чаем в кафе, которых здесь достаточно.



Вечером мост светится разными цветами / Фото vechirniy.kyiv.ua

Золотые ворота

Также стоит посмотреть Золотые ворота – главные ворота древнего Киева. Доподлинно неизвестно, какой вид имели ворота раньше. Но сейчас вниманию посетителей отреставрировано прекрасное здание, надвратная церковь и укрепления. Здесь же действует музей.



Золотые ворота / Фото vsviti

Завершить путешествие можно на Пейзажной аллее: удивительные фигурки в сочетании с видами на город не оставят равнодушными никого.

Чернобыль

Одно из самых таинственных мест – это Чернобыльская зона. Ни в коем случае не пробуйте пробраться в зону самостоятельно, это незаконно и опасно для жизни. Зато есть организованные одно- и двухдневные экскурсии для всех желающих.



Жуткий, но захватывающий город / Фото chernobyladventure.com

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Киевское море и другие водоемы

Если больше хочется отдохнуть на природе – отправляйтесь на так называемое Киевское море. Это огромное водохранилище, образованное гребней Киевской ГЭС.

Туристов приятно удивят сосновые леса вокруг Киева, которые добавят оздоровительного эффекта отдыху.



Киевское море / Фото igotoworld.com

Также недалеко от Киева можно хорошо отдохнуть на Десне. Ехать стоит на авто, ведь кафе там практически нет.

Или же на Голубом озере в селе Подгорцы. Этот водоем за 24 километра, поэтому лучше туда ехать своим авто. Рядом есть кафе, где можно вкусно перекусить.

Парк Киевская Русь

Для тех, кто хочет почувствовать историю, советуем посетить парк Киевская Русь. Всего в 30 километрах от столицы вас ждет комплекс, который полностью воссоздает Древний Киев. При создании комплекса использовались настоящие научные данные и исследования.



Почувствуйте себя в древности / Фото v-mandry.com

На территории парка можно посмотреть детинец Древнего Киева, попробовать блюда по древним рецептам.

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Пещеры

Киевщина не богата естественными пещерами. Однако именно здесь, в селе Ходосовка, есть довольно большая пещера Геонавт. Ее длина – 60 метров.

Пещера является абсолютно естественной и состоит из двух залов. Местами здесь очень узко, поэтому людям с крупным телосложением стоит быть осторожными. В целом эта пещера считается безопасной для посетителей. На стенах пещеры есть барельефы, происхождение которых неизвестно.



Подземный монастырь / Фото studfile.net

Также в Киевской области есть подземный монастырь. Он расположен в селе Буда. Мужской пещерный монастырь неподалеку располагался с древних времен. Но лишь недавно некоторые из пещер были найдены. Здесь проводятся археологические раскопки.

Тропики на Киевщине

Наконец хотим рассказать об уникальном месте на Киевщине. Примерно в 40 километрах от столицы в селе Рожны можно найти настоящие тропики! Селекционер Анатолий Патий создал огромную теплицу, которая принимает посетителей круглогодично.



Полчаса от Киева – и вы в тропиках / Фото ua.igotoworld.com

Попав сюда в это время года, вы вживую увидите, как растут мандарины, лимоны и настоящий беременный банан. Этот сорт ввел селекционер и назвал киевским. Всего здесь более полусотни растений, произрастающих в тропиках.

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Киевщина волшебна: здесь можно любоваться архитектурой, изучать историю в музеях, посещать старинные храмы и отдыхать на природе. Путешествуйте по Украине!