Из-за матча Украина – Испания, киевский метрополитен 13 октября будет работать на один час дольше. Однако будут и ограничения.

Во вторник, 13 октября в 21:45 на НСК "Олимпийский" в Киеве начнется матч Лиги наций УЕФА Украина-Испания. В связи с этим, метро завершит работу на час позже, чем обычно. Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

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Болельщики смогут добраться домой на метро после завершения игры. Но возможно ограничение или закрытие на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станциях "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.

Такие меры необходимы для того, чтобы избежать большого скопления людей. Ближайшие места, где болельщики смогут зайти в метро после матча это станции – "Дворец Украина" и "Крещатик".

10 октября сборная Украины на НСК "Олимпийский" уступила Германии 1:2. Игра проходила в присутствии зрителей, поскольку Министерство здравоохранения это разрешило. Однако болельщики должны соблюдать правила карантина – надеть маски и держать дистанцию.