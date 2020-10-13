Матч Украина – Испания: метро в Киеве сегодня будет работать на час дольше
Из-за матча Украина – Испания, киевский метрополитен 13 октября будет работать на один час дольше. Однако будут и ограничения.
Во вторник, 13 октября в 21:45 на НСК "Олимпийский" в Киеве начнется матч Лиги наций УЕФА Украина-Испания. В связи с этим, метро завершит работу на час позже, чем обычно. Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".
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Болельщики смогут добраться домой на метро после завершения игры. Но возможно ограничение или закрытие на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станциях "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.
Такие меры необходимы для того, чтобы избежать большого скопления людей. Ближайшие места, где болельщики смогут зайти в метро после матча это станции – "Дворец Украина" и "Крещатик".