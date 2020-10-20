Сотрудницу городского районного суда Белой Церкви подозревают в хранении и сбыте наркотических веществ обвиняемым, которых содержали под стражей. Теперь на месте клиентов может оказаться уже она.

О том, что женщина официально приобрела статус подозреваемой в совершении преступления, заявили в региональной прокуратуре. Вскоре ей будут избирать меру пресечения.

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По данным следователей, работница суда хотела заработать денег, поскольку люди с зависимостью не могли приобрести наркотики, находясь в изоляторе. То же, как утверждают правоохранители, она организовала бизнес.

Что известно о деятельности задержанной

Как задокументировали полицейские, в августе 2020 года женщина приобрела 13 граммов каннабиса. Затем, пользуясь собственным доступом к месту содержания заключенных, она якобы лично передала пакет с запрещенными веществами одному из них. Именно во время этого женщину и задержали правоохранители.

До 10 лет тюрьмы

Хранение более 5 граммов каннабиса в Украине уже является криминалом. Но поскольку попытка пронести и продать наркотики в места лишения свободы подпадают под более строгую часть статьи о распространении запрещенных веществ, женщине "светит" немалый срок.

Если судьи признают подозреваемую виновной, ее могут приговорить к 10 годам пребывания за решеткой.

Наименьший срок заключения по этой статье Уголовного кодекса – 6 лет.