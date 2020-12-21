Достаточно эпическая драка произошла на днях на кассе одного из киевских супермаркетов. Клиент АТБ в форме "Новой почты", а также охранник супермаркета устроили разборки с мужчиной без маски.

Начался конфликт с того, что молодой человек без обязательных средств защиты нагло вел себя и отказывался надевать маску, сообщает 24 канал со ссылкой на местные сообщества в телеграме.

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Из-за поведения покупателя продавцу пришлось обратиться к охране.

С маской под носом били мужчину без маски

Пока охранник заведения не дошел до кассы, претензии достаточно агрессивному клиенту начал выражать работник "Новой почты", который также покупал товар в супермаркете. Мужчину в красной жилетке возмутило то, что покупатель вошел в зал без маски, хотя сам он носил маску под носом. Между ними началась драка.

Когда же к клиентам подошел охранник, который также был в маске под носом, он схватил нарушителя и достаточно жестко бросил его на пол. При падении молодой человек врезался головой в стойку для корзин.

На этом конфликт закончился. Фактически все его участники нарушали карантин, поскольку ношение маски под носом фактически равно ее отсутствию. Кроме того, в принятом Верховной Радой законе сказано, что средства защиты должны обязательно прикрывать нос человека.

Смотрите видео драки между охранником АТБ, работником "Новой почты" и клиентом супермаркета:

Чуть позже в "Новой почте" отреагировали на инцидент с участием своего сотрудника.

Ситуация, которая произошла, категорически неприемлемой для Новой почты и не соответствует ценностям компании. Мы осуждаем физическое насилие в любых его проявлениях и считаем такое поведение нашего сотрудника недопустимой. Ситуация сейчас находится на контроле у нашего комплаенс-офицера, с сотрудником будет проведена разъяснительная работа и приняты соответствующие меры,

– подчеркнули в компании.