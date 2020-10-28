Работники одного из оборонных предприятий сумели незаконно ввезти в Украину 3 ЗРК С-125. Комплексы советского производства хранили под Киевом, на территории логистической компании.

О масштабной сделке с оружием сообщили в СБУ. По данным следствия, злоумышленники импортировали зенитно-ракетные комплексы под видом продукции для ВСУ.

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Для этого в таможенную декларацию при оформлении вооружения внесли заранее ложную информацию.

Что известно о незаконном ввозе ЗРК в Украину

Чтобы получить зенитные комплексы на территории государства, как утверждают следователи, фигуранты дела указали реквизиты фиктивной компании из Европы. Ее они якобы сами же и создали. Часть вооружения подозреваемые успели продать за границу.



ЗРК хранились под открытым небом на территории логистического предприятия / Фото пресс-службы СБУ

При ввозе ЗРК организаторы сделки сумели уклониться от оплаты таможенных пошлин, нанеся государству ущерб в 20 миллионов гривен.

Сотрудники спецслужбы изъяли из офисов, домов и складских помещений фигурантов производства документы и компьютеры с доказательствами причастности их к преступлению.

Зенитно-ракетные комплексы арестовали.



ЗРК С-125 злоумышленники хотели продать за границу / Фото пресс-службы СБУ

Контрабанда с уклонением от сборов

Подозреваемым инкриминируют нарушение двух статей Уголовного кодекса. Если их признают виновными, злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, сейчас следователи выясняют, кто еще был причастен к сделке.



ЗРК ввозились в Украину якобы для нужд ВСУ / Фото пресс-службы СБУ