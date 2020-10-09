Рейтинги кандидатов и партий в Криворожский горсовет / Коллаж 24 канала

В этом году на выборах мэру Кривого Рога Юрию Вилкулу конкуренцию составят Дмитрий Шевчик и Ольга Бабенко. В то же время среди партий лидируют "Слуга народа" и "Блок Вилкула "Украинская перспектива".