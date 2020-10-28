Руководителя одного из частных высших учебных заведений задержали 27 октября во время получения от иностранцев 3 тысяч долларов. Все, кто платил ректору деньги, хотели получить фейковые приглашения на обучение в Украине и попасть в страны Европы.

О задержании злоумышленника, организовавшего транзитный трафик переправки иностранцев в страны ЕС, сообщили в СБУ. Клиентами задержанного были преимущественно жители Северной Африки, а также Центральной и Южной Азии.

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По данным следствия, ректор подделывал документы об обучении "абитуриентов" в учреждениях среднего образования в их родных странах. После получения приглашения они могли легализоваться в Украине.

Небольшие деньги за преступление

Подделку документов ректор оценивал в довольно скромные суммы. Сначала он взял аванс, величину которого в СБУ не сообщили. 28 октября ректора задержали с 3 тысячами долларов, предназначавшимися за 12 приглашений для иностранцев.



Ректора взяли "на горячем" / Фото пресс-службы СБУ

По прибытии в Украину нелегалы планировали попасть в страны Евросоюза вне пунктов пропуска.

В чем подозревают ректора

Задержанному руководителю вуза готовят подозрение за совершение незаконной переправки лиц через границу. Если вину ректора докажут в суде, его ожидает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Сейчас правоохранители ищут других причастных к этому преступлению. Следствие продолжается.