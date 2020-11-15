Ресторан "Гавана" в Киеве проигнорировал карантин: полиция взяла заведение штурмом – фото, видео
В Киеве полиция была вынуждена брать штурмом ресторан "Гавана". Заведение работало, нарушая карантин выходного дня. Кроме того, сотрудники ресторана спровоцировали скандал с избиением правозащитника.
"Гавана" работала открыто, даже предоставляя посетителям возможность бронировать столики через интернет. Об этом в фейсбуке сообщил журналист Роман Бочкала.
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Карантин выходного дня не для всех. Респектабельный ресторан "Гавана" на берегу Днепра решил, что может работать. Это легко выдавали горящие огни и запаркованные авто,
– написал журналист.
По словам Бочкалы, активисты "Стоп коррупции" вызвали полицию. Однако патрульных в ресторан не пустили. Тогда правоохранители вызвали подмогу для штурма.
Ситуацию осложнило еще и то, что вызвавшего полицию правозащитника сотрудники "Гаваны" ударили в лицо.
В результате полицейские таки прекратили работу ресторана, а всех нарушителей – задержали.
Ресторан "Гавана" в Киеве проигнорировал карантин: Фото из фейсбука Романа Бочкалы
Задержание нарушителей: смотрите видео
Карантин выходного дня: основное
- С 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Согласно ему, с полуночи субботы и до полуночи понедельника работают только заведения острой необходимости: аптеки, продуктовые магазины, АЗС.
- Зато запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов и фитнес-центров, заведений размещения, в том числе и отелей (кроме тех, которые выполняют социальные функции).
- В течение первого дня новых ограничений по всей Украине зафиксировали много нарушений карантина. Больше об этом читайте здесь.
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