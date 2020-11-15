В Киеве полиция была вынуждена брать штурмом ресторан "Гавана". Заведение работало, нарушая карантин выходного дня. Кроме того, сотрудники ресторана спровоцировали скандал с избиением правозащитника.

"Гавана" работала открыто, даже предоставляя посетителям возможность бронировать столики через интернет. Об этом в фейсбуке сообщил журналист Роман Бочкала.

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Карантин выходного дня не для всех. Респектабельный ресторан "Гавана" на берегу Днепра решил, что может работать. Это легко выдавали горящие огни и запаркованные авто,

– написал журналист.

По словам Бочкалы, активисты "Стоп коррупции" вызвали полицию. Однако патрульных в ресторан не пустили. Тогда правоохранители вызвали подмогу для штурма.

Ситуацию осложнило еще и то, что вызвавшего полицию правозащитника сотрудники "Гаваны" ударили в лицо.

В результате полицейские таки прекратили работу ресторана, а всех нарушителей – задержали.

Ресторан "Гавана" в Киеве проигнорировал карантин: Фото из фейсбука Романа Бочкалы



Задержание нарушителей: смотрите видео

Карантин выходного дня: основное