С эпидемиологической точки зрения карантин выходного дня не дал никаких результатов. В Госпотребслужбе Киева отметили, что подобные ограничения эффективны, если динамика заболеваемости COVID-19 не слишком велика.

Карантин выходного дня был нецелесообразен и неэффективен

Карантин выходного дня целесообразен, как один из методов уменьшения социальной активности. Однако, несмотря на это, темпы распространения коронавируса, как в столице, так и по всей Украине, остались стремительными. Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.

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Сегодня он не показал свою эффективность и целесообразность при данных условиях. Результатов по карантинным мерам – нет никаких. С эпидемиологической точки зрения. Возможно, есть какие-то другие,

– отметил Рубан.

В Минздраве решили не продлевать карантин выходного дня

Отметим, что ранее в Минздраве подтвердили, что продолевать карантин выходного дня не планируют. Сейчас в ведомстве оценивать его эффективность. В правительстве размышляют над введением локдаа. Однако пока точная дата и перечень ограничений неизвестны.

Обратите внимание! Карантин выходного дня действовал в Украине с 14 по 30 ноября. В субботу и воскресенье работали только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.