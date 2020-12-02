Результатов нет никаких, – Госпотребслужба Киева о карантине выходного дня
С эпидемиологической точки зрения карантин выходного дня не дал никаких результатов. В Госпотребслужбе Киева отметили, что подобные ограничения эффективны, если динамика заболеваемости COVID-19 не слишком велика.
Карантин выходного дня был нецелесообразен и неэффективен
Карантин выходного дня целесообразен, как один из методов уменьшения социальной активности. Однако, несмотря на это, темпы распространения коронавируса, как в столице, так и по всей Украине, остались стремительными. Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.
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Сегодня он не показал свою эффективность и целесообразность при данных условиях. Результатов по карантинным мерам – нет никаких. С эпидемиологической точки зрения. Возможно, есть какие-то другие,
– отметил Рубан.
В Минздраве решили не продлевать карантин выходного дня
Отметим, что ранее в Минздраве подтвердили, что продолевать карантин выходного дня не планируют. Сейчас в ведомстве оценивать его эффективность. В правительстве размышляют над введением локдаа. Однако пока точная дата и перечень ограничений неизвестны.
Какая ситуацию с коронавируса в Киеве?
По состоянию на 2 декабря в Киеве недуг диагностировали у 74 тысяч 12 человек, 1339 случаев – летальные. Только за последние сутки COVID-19 выявили в 1735 человек в столице.
В целом в Украине зафиксировали более 758 тысяч случаев коронавируса, от болезни умерли 12 717 человек. Выздоровели более 369 тысяч. За последние сутки коронавирус обнаружили у 13 141 человека.
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