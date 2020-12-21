В Украинском фармацевтическом институте качества "мертвые души" получили зарплаты на 2 миллиона
Руководство сразу двух государственных предприятий подозревают в организации схемы по присвоению бюджетных денег. Они якобы фиктивно трудоустраивали несуществующих людей и получали за них зарплаты.
Общая цифра убытков, которые злоумышленники нанесли государству – 2 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Смотрите также 80-летнего мужчину из Чигирина будут судить за репост в соцсети: причина
На работу людей начали массово принимать с 2019 года.
Что известно о "мертвых душах" в Украинском фармацевтическом институте качества
Как утверждают в спецслужбе, схемой занимались руководители института совместно с работниками Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
Следователи установили, что фейковые сотрудники, которых включали в штат госпредприятия, на работе никогда не появлялись и никаких обязанностей не выполняли.
Во время обысков в кабинетах служащих правоохранители нашли бухгалтерские документы, а также другие доказательства преступной деятельности чиновников.
Злоупотребление служебным положением
Задержали ли кого-то из вероятно причастных к преступлению, в СБУ не говорят. Впрочем, утверждают, что правоохранители пытаются привлечь к ответственности виновных.
Деятельность чиновников квалифицировали как злоупотребление властью или служебным положением. Если вину нарушителей признает суд, им грозит от 3 до шести лет заключения.
Поделиться новостью