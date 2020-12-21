Руководство сразу двух государственных предприятий подозревают в организации схемы по присвоению бюджетных денег. Они якобы фиктивно трудоустраивали несуществующих людей и получали за них зарплаты.

Общая цифра убытков, которые злоумышленники нанесли государству – 2 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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На работу людей начали массово принимать с 2019 года.

Что известно о "мертвых душах" в Украинском фармацевтическом институте качества

Как утверждают в спецслужбе, схемой занимались руководители института совместно с работниками Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

Следователи установили, что фейковые сотрудники, которых включали в штат госпредприятия, на работе никогда не появлялись и никаких обязанностей не выполняли.

Во время обысков в кабинетах служащих правоохранители нашли бухгалтерские документы, а также другие доказательства преступной деятельности чиновников.

Злоупотребление служебным положением

Задержали ли кого-то из вероятно причастных к преступлению, в СБУ не говорят. Впрочем, утверждают, что правоохранители пытаются привлечь к ответственности виновных.

Деятельность чиновников квалифицировали как злоупотребление властью или служебным положением. Если вину нарушителей признает суд, им грозит от 3 до шести лет заключения.