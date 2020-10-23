Сотрудники СБУ провели операцию по задержанию хорошо вооруженной группировки, которая финансировалась народными депутатами. Злоумышленников использовали для силовых захватах объектов, участия в митингах и протестах.

О причастности к финансированию группировки сопредседатели одной из партий сообщили в СБУ. По данным источников "Украинской правды", речь идет о лидере ОПЗЖ Викторе Медведчуке.

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Как утверждают правоохранители, злоумышленники действовали под прикрытием спортивной общественной организации. По заказу верхушки политсилы они выезжали на массовку митингов или же участвовали в рейдерских акциях. Контролировал деятельность группировки другой депутат от ОПЗЖ, которому принадлежит киевская охранная компания.

Сбыт наркотиков

Во время обысков в домах фигурантов дела оперативники СБУ изъяли доказательства причастности банды еще и к торговле наркотиками. По данным следователей, злоумышленники не только продавали запрещенные препараты, но и контролировали их сбыт на Киевщине. Оперативники задокументировали сбыт участниками ОО двух партий амфетамина.



У "активистов" нашли оружие и наркотики / Фото пресс-службы СБУ

Взрывные устройства и гранатомет

Кроме этого, у "спортивных активистов" нашли немалое количество боеприпасов:

ручной гранатомет;

гранату РГО с запалом;

7 самодельных взрывных устройств;

травматический пистолет "Шмайсер";

70 патронов различного калибра.



Вооружение группировки достаточно серьезное / Фото пресс-службы СБУ

Задержали не всех

После проведения следственных действий двух титушек задержали. Еще трое членов группировки скрываются от правоохранителей. Их уже объявили в розыск.

Вскоре задержанным сообщат о подозрении в совершении преступлений.

Что же касается нардепов, которые непосредственно организовывали деятельность группировки, о привлечении их к ответственности в СБУ ничего не говорят. Согласно действующему законодательству, даже начать уголовное дело в отношении нардепа довольно трудно: для этого нужна подпись генерального прокурора.



Вещественные доказательства, найденные у членов ОО / Фото пресс-службы СБУ